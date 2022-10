I collegeligan gör Adam Fantilli vad han kan för att utmana Connor Bedard om att gå som första spelare i sommarens NHL-draft. I helgen stod 18-åringen för ett hattrick och sju poäng på två matcher – och toppar nu hela collegeligans poängliga.

Tillsammans med Connor Bedard och Matvej Mitjkov väntas Adam Fantilli utgöra de tre spelare som väljs först i sommarens NHL-draft. Den nyss fyllde 18-årige stortalangen fått en närmast sagolik start på collegesäsongen med University of Michigan, dit han flyttade inför den här säsongen efter att ha spenderat de senaste två åren i USHL-klubben Chicago Steel.

Under helgen ställdes Fantilli och hans University of Micigan inför dubbla bortamatcher mot Lake Superior State och Fantilli var dominant i bägge matcherna. Under lördagens match slog 18-åringen till med ett hattrick – och i söndagens möte stod Fantilli för ett mål och tre assist i segermatchen.

Okay, this is just getting silly.



4 PTS (1+3) for Adam Fantilli (2023) tonight brings him up to 15 points in just 6 NCAA games.



• Leads the nation in assists, PTS, and points-per-game

• T-2nd in GWG

• 4th in shots

• Recorded a point in every game



This is not typical. pic.twitter.com/FBJyCWCCBs