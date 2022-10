Robin Salo har fått en fin start på säsongen. Tillräckligt fin för att få stanna i NHL, trodde många. Men nu när Sebastian Aho är tillbaka efter en skada väljer New York Islanders att skicka ner backen till AHL.

Sebastian Aho har bara hunnit med en match den här säsongen.

Men nu är svensken tillbaka från en skada som har hållit honom från spel – på bekostnad av tidigare Örebrobacken Robin Salo.

#Isles Transactions: Robin Salo has been assigned to Bridgeport. Sebastian Aho has been activated off IR.