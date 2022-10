Fyra raka förluster blev fem efter 4–5 mot Oskarshamn, trots att man kämpade sig tillbaka sent i matchen.

– Det studsar inte riktigt vår väg, men starkt av oss att komma tillbaka till 4-4, säger Jonathan Pudas till C More efter matchen.

Skellefteå gick in i kvällens möte med Oskarshamn med fyra raka förluster bakom sig och en osannolik svit. Västerbottningarna hade nämligen förlorat tredje perioderna i de fyra matcherna med totalt 0–9.

Efter senaste förlusten var Max Lindholm rejält irriterad, och inte hjälpte det när han fick höra den statistiken.

– Riktigt bedrövligt. Vi har förlorat för många matcher i tredje perioden. Vi har varit totalt odugliga i tredje perioden och måste se oss själva i spegeln. Det är katastrofalt dåligt, sade Max Lindholm då i C More.

När två perioder var spelade i dagens möte med Oskarshamn bådade det därför inte gått för Skellefteå.

Efter en första period där gjort två mål hade man en 2–1-ledning, fick man chansen vid flera tillfällen att utöka. Oskarshamn drog på sig fyra utvisningar, men det var när Skellefteå fick sitta i utvisningsbåset som periodens powerplay-mål kom.

Patrik Karlkvist satte sitt andra för dagen och gav därmed hemmalaget ledningen inför den tredje perioden. Skellefteå var tvungna att spela bättre i sista perioden än i de tidigare matcherna.

Patrik Karlkvist styr in kvitteringspucken 🚨 pic.twitter.com/4ZnYiaRB2C — C More Hockey (@cmorehockey) October 22, 2022

– Vi har ändå spelat stundtals ganska bra i fem-mot-fem. De är väldigt bra i special-teams och vi straffas hårt där. Vi vet att vi ska vara starka i tredje perioden. Vi vet att vi är slagstarka så vi ska hålla oss till fem-mot-fem och gnugga så tror jag garanterat att vi ska kunna vinna den här matchen, säger Andreas Wingerli i C More inför sista perioden.

Förlorade trots upphämtningen

Kanske var det bättre för Skellefteå att ligga under inför sista perioden. För trots att man släppte in ett tidigt mål i tredje, kom man tillbaka. Två gånger om nätade man i powerplay och tog matchen till förlängning. Ett av målen gjordes av Jonathan Pudas, som därmed har gjort poäng i tio raka matcher. Men det räckte inte hela vägen för Skellefteå.

I förlängningen satte Ahti Oksanen det avgörande målet och slog fast det faktum att Skellefteå nu förlorat fem raka matcher.

– Det studsar inte riktigt vår väg, men starkt av oss att komma tillbaka till 4-4. I förlängningen kan det gå hur som helst, men bra moral av oss att jobba på när det studsar emot, säger Jonathan Pudas till C More efter matchen.

