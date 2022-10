Han debuterade i SHL för nästan tre år sedan och hade spelat 50 SHL-matcher utan att göra mål.

Men under lördagskvällen satte Emil Andrae äntligen sitt första SHL-mål i HV71:s 5-2-seger över Växjö.

– Det var sjukt skönt och sjukt kul att få spräcka den målnollan, säger Andrae till hockeysverige.se.

HV71 har haft en väldigt tung start på säsongen och hade inte tagit en enda trepoängare efter tio matcher vilket har inneburit att de ligger sist i SHL-tabellen.

Men i den elfte matchen fick nykomlingen slutligen jubla för tre poäng då de vann hemma i Smålandsderbyt mot Växjö med hela 5-2.

– Vi kommer ut och spelar “HV-hockey” direkt från start. Vi gör mål i första bytet (redan efter 39 sekunder) och sedan kör vi bara vidare från det. Vi får en jäkla rush, får in en i PP och sedan en till i första perioden, säger HV-backen Emil Andrae till hockeysverige.se efter matchen och fortsätter:

– Vi fick lite luft under vingarna och fick lite resultat från gamla matcher där vi inte fick in pucken men i dag fick vi in den. Det blev kanske lite väl spännande på slutet men det var skönt att få första trepoängaren och fansen var nöjda så det var skönt.

Emil Andrae själv gjorde ett av målen i segermatchen mot Växjö och det var faktiskt hans första SHL-mål i karriären. Nästan tre år och 50 matcher efter sin debut i högstaligan spräckte backtalangen äntligen nollan.

– Det var skönt. Det var en bra pass av Sam (Vigneault) och jag försökte bara skjuta snabbt så att den gick in. Det var sjukt skönt och sjukt kul att få spräcka den målnollan, speciellt när vi har ändrat lite i powerplay och fick utdelning där med. Det var på tiden kan man säga.

“Har inte ändrat på så mycket”

Trots att de tidigare inte hade tagit någon trepoängare så har HV71 nu tre raka vinster efter att ha besegrat Brynäs och Skellefteå i förlängning under de två senaste matcherna. Laget ligger fortsatt sist i SHL-tabellen men avståndet upp till övriga lag har minskat en hel del.

– Försvarsspelet i de senaste matcherna har varit riktigt bra. Vi släpper inte in så mycket mål per match nu. Där har vi en jäkla styrka. I offensiven har vi haft lägen i tidigare matcher men jag tycker inte att vi har fått betalt för det vi har gjort. Vi har inte riktigt fått in pucken, säger 20-åringen och fortsätter:

– Det känns inte som att vi har ändrat på så jättemycket utan vi har trott på det vi har hållit på med och i dag fick vi utdelning. Det är skönt för självförtroendet och skönt att känna att det vi håller på med fungerar. Det är väl just det där lilla sista som vi har fått till nu.

HV71 har nu alltså tre raka vinster och fått den första trepoängaren avklarad vilket gör att de kan börja blicka mer framåt.

Vad ska ni göra för att bygga vidare på det här momentumet?

– Vi jobbar väl dag för dag och kommer fortsätta med samma saker som vi har gjort i varje match, varje träning och varje vecka. Nu har vi fått utdelning på det vi håller på med och sedan har vi fått igång produktionen på rätt spelare också så det bygger lite mer självförtroende också. Det var skönt att få den här trepoängaren och nu ska vi fortsätta göra samma saker och fortsätta vara ödmjuka, avslutar Emil Andrae.

