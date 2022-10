Leon Wallner har varit uppsatt på Södertäljes skadelistan under en längre tid. Men nu tros han återvända i tid för kvällens match mot Vita Hästen.

– Fått grönt ljus, säger tränaren Magnus Bogren om forwardens läkarbesked till LT.

Skador har hållit forwardslöftet Leon Wallner från spel med Södertälje SK under en längre tid. Denna säsong har den unge österrikaren enbart gjort två matcher i den blå-gula stället.

Men nu ser Wallner ut att vara göra en återkomst redan under kvällens match i Scaniarinken.

– Han har ju haft problem, men har nu i veckan varit och kontrollerat sista biten hos läkare och fått grönt ljus. Ett positivt besked, nu är han redo och kommer att tillhöra matchtruppen mot Vita Hästen, säger Södertäljetränaren Magnus Bogren till LT, och tillägger:

– Han har hållit i gång och ska han in i matchtempo är det bättre att få in honom direkt, men vi ska matcha honom på ett klokt sätt så han känner att han gå hundra.

JVM meriterade forwarden

Den 20-årige Wallner anslöt till klubbens inför säsongen 2018/19 och har under de tre senaste säsongerna spelat med deras ungdomslag. Förra säsongen fick han debutera med seniorlaget, och noterades för sex assist under 22 matcher.

Under karriären har han även representerat sitt hemland Österrike under JVM. Både under turneringen som hölls under 2021, och under sommarens turnering. Under den senaste var han även lagets kapten.

