Lawrence Pilut spelade sin senaste NHL-match i mars 2020.

Nu, över två och ett halvt år senare, kallas han upp till Buffalo Sabres och skulle kunna få spela i NHL igen.

Buffalo Sabres har både Henri Jokiharju och Ilja Ljubusjkin på skadelistan och det är oklart när duon kommer att vara tillbaka i spel igen. Då väljer laget att kalla upp en svensk får att fylla ut efter skadorna.

Under fredagskvällen bekräftar nämligen Buffalo att Lawrence Pilut kallas upp till NHL-truppen. Pilut fick inleda säsongen i farmarligan AHL och har gjort två poäng på de tre inledande matcherna.

We have recalled defenseman Lawrence Pilut from @AmerksHockey. pic.twitter.com/xwE6oKv4li