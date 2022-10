Eric Staal spelade ingen NHL-hockey alls förra säsongen.

Men nu uppges han skriva på ett kontrakt med Florida Panthers – och får därmed spela tillsammans med brorsan Marc Staal.

2021 var Eric Staal med och spelade Stanley Cup-final med Montréal Canadiens men säsongen därpå fick han inget NHL-kontrakt utan fick i stället nöja sig med fyra matcher i AHL samt OS-spel där han var lagkapten för Kanada.

Det fanns då frågetecken för om veterancentern ens skulle fortsätta karriären men han skrev på ett tryout-kontrakt med Florida Panthers och har sedan fortsatt träna med laget trots att han inte har fått något ordentligt kontrakt med klubben.

Men nu uppger Frank Seravalli på DailyFaceoff.com att parterna är överens och att Eric Staal kommer att skriva på ett kontrakt för den här säsongen värt 750 000 dollar, vilket är minimilönen för ett NHL-kontrakt.

Hearing Eric Staal and the #FlaPanthers have agreed to terms on a one-year, one-way deal worth $750,000.



Quite a story for Staal, who didn’t play in the NHL last season, to make it back on a good team and to play with his brother Marc.@DailyFaceoff