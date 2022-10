Marcus Brännman har imponerat sedan flytten till Dubuque Fighting Saints i den amerikanska juniorligan USHL.

I helgen höll han sin första nolla – och nu prisas han som veckans bästa målvakt i ligan.

Tidigare den här veckan prisades Philip Svedebäck som veckans bästa målvakt i sin collegedivision medan Erik Portillo utsågs till veckans tredje stjärna.

Nu prisas en annan svensk målvakt för sina insatser på andra sidan Atlanten.

I helgen vaktade Marcus Brännman kassen för Dubuque Fighting Saints i en match mot Des Moines Buccaneers i den amerikanska juniorligan USHL. Den 19-årige burväktaren räddade då alla 33 skott han fick på sig för att hålla nollan.

Det var hans första nolla sedan flytten till USA och nu prisas även Brännman som veckans bästa målvakt i USHL.

The hot start for @MarcusBrannman continues with USHL Goaltender of the Week honors after his 35-save shutout on Saturday night in Des Moines! #HailToTheHalo pic.twitter.com/uhKNxqmccu