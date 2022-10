Flera klubbar bötfälls för de bojkottade matcherna i Hockeyettan förra året, meddelas det i ett beslut från förbundsstyrelsen.

Men Karlskrona och Boden som tappade flera hemmamatcher får knappt någon ersättning.

– Att förbundet tillgodoser sig det beloppet själv får det här att se väldigt, väldigt märkligt ut, säger Daniel Åström, ordförande i Boden Hockey, till NSD.

Det var i höstas som ett antal lag i Hockeyettan valde att bojkotta bortamatcher i Karlskrona och Boden som att en följd av att de två klubbarna Bodens inte ville skriva under avtal med Hockeyettan om sändningsrättigheter för bild och ljud från matcherna.

Totalt var det sju lag som bojkottade matcher i Karlskrona och Boden och Tävlingsnämnden beslutade då att KHK och Boden skulle tilldelas vinster med 5-0 i matcherna där bortalaget inte dök upp.

De båda lagen ansökte sedan om ersättningskrav för de sju inställda matcherna. Karlskrona och Boden yrkade då på ersättning med drygt en miljon kronor vardera för uteblivna intäkter i form av publik och servering efter att matcherna ställts in.

“Lite löjeväckande”

Nu har Svenska Ishockeyförbundets styrelse kommit med sitt beslut.

De sju klubbarna, Piteå, Kalix, Sundsvall och Örnsköldsvik i Hockeyettan norra samt Dalen, Vimmerby och Mörrum i Hockeyettan södra, tvingas betala 25 000 kronor böter vardera. Men Karlskrona och Boden får knappt någon ersättning alls.

Det väcker reaktioner hos de båda klubbarna.

– Beslutet från förbundsstyrelsen går i linje med vad vi har förväntat oss. Men jag är besviken på den uddlöshet som visas i ett ärende som förbundet inte vågat hantera under ett års tid. Att klubbar som begår ett övergrepp mot svensk hockey inte får ett mer kännbart ekonomiskt straff, säger KHK:s klubbchef Per Rosenqvist till klubbens hemsida och fortsätter:

– Förbundet får in 175 000 kr i straffavgifter och vi kompenseras med 30 000 kr – vilket kan ses lite löjeväckande.

Kan överklaga till RIN

Enligt de båda klubbarna så motsäger sig förbundet sitt eget regelverk genom det här beslutet.

– Det var eller mindre ett förväntat beslut. Sen är det ett beslut baserat på dårskap. Det är väl så man kan sammanfatta det. Det här är ju bara hittepå. Att förbundet dömer ut straffavgifter på 25 000 och sen tillgodoser sig det beloppet själv när det är Karlskrona och Boden Hockey som är drabbade, det får det här att se väldigt, väldigt märkligt ut. Jag vet inte vad förbundet har förlorat för intäkter i samband med det här, säger Boden Hockeys ordförande Daniel Åström till Norrbottens-Kuriren.

Karlskrona och Boden skulle kunna överklaga förbundets beslut till Riksidrottsnämnden och ta de bojkottande klubbarna till skiljedom. Men det är inte troligt att klubbarna tar den vägen då det kan vara långa processer som kan leda till stora kostnader för klubbarna.

