Danny DeKeyser lyckades inte spela till sig ett NHL-kontrakt inför den här säsongen.

Nu får han provspela med AHL-laget Toronto Marlies i hopp om att få ett kontrakt.

I somras stod det klart att Danny DeKeyser fick lämna Detroit Red Wings efter tio säsonger i klubben och där han avslutade med att vara assisterande kapten för Detroit.

Han provspelade sedan för Vancouver Cauncks men lyckades inte spela till sig ett kontrakt med NHL-klubben och han är därmed återigen free agent på marknaden.

Nu får den 32-årige backen, som tidigare varit en viktig back på NHL-nivå, en ny chans att bevisa sig. DeKeyser skriver nämligen ett tryout-kontrakt med Toronto Marlies i AHL, som är farmarlag till Toronto Maple Leafs. Toronto har nyligen fått skador, både i NHL och AHL, och DeKeyser skulle då möjligtvis kunna finnas som en utfyllnadsback i Torontos organisation om han lyckas spela till sig ett kontrakt via provspelet.

News | The Marlies have signed signed defenceman Danny DeKeyser to a PTO. #MarliesLive pic.twitter.com/2Hi1FfPIUY