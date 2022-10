Alexander Edler skadades inför måndagens match när hans Los Angeles Kings ställdes mot Detroit Red Wings, enligt klubbens presskonto på Twitter.

– Edler spelade inte och det är inte ett bra tecken, sa huvudtränaren Todd McLellan till NHL.

När Los Angeles Kings i natt besegrade Detroit Red Wings efter förlängning var Alexander Edler inte med på isen. Den svenske backen togs ur laguppställningen sent under måndagen, efter han fått en puck i ansiktet under matchuppvärmningen, enligt klubbens presskonto på Twitter.

