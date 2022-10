Minnesota Wild har förlorat två raka matcher efter att ha släppt in sju mål i båda. Nu agerar tränarna och sätter veteranen Marc-André Fleury på bänken – till förmån för Filip Gustavsson.

För Filip Gustavsson ser det ut att bli den första matchen från start för säsongen, och i Minnesota Wild-tröjan, när Colorado kommer på besök.

De regerande mästarna möter ett Minnesota som har släppt in sju mål i båda av sina först två matcher för säsongen. Först var det en 7-3 förlust mot New York Rangers, följt av en 7-6 förlust mot Los Angeles Kings.

Tränarstaben agerar därför, och låter stjärnmålvakten Marc-André Fleury sitta på bänken i nattens match. Veteranen har startat de inledande två men blev utbytt senast. Filip Gustavsson fick då göra sin debut i Wild och målvakten stod då för en assist (!) och hade en räddningsprocent på 85.

Nu kommer första starten i Minnesota – och det mot stjärnorna i Colorado.

So here's what we know after #MNWild morning skate:



-Filip Gustavsson will start in place of Marc-Andre Fleury.



-Mats Zuccarello is questionable after leaving morning skate early.



-Marco Rossi might play after it looked like he was going to be a healthy scratch.