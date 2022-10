Målfest och ett matchstraff i första perioden mellan Frölunda och Färjestad.

Men det fick inte tv-tittarna se eftersom C More har sändningsproblem i Scandinavium.

– Vi beklagar. Det verkar som att det är ett långvarigt problem, säger Lasse Granqvist i sändningen.

Under lördagseftermiddagen spelas ett stormöte mellan Frölunda och Färjestad i Scandinavium och C More hade laddat upp och hade matchen som sin huvudsändning på TV4.

Per Åslund gav Färjestad ledningen med 0-1 men strax därefter frös sändningen och programledaren Lasse Granqvist meddelade att det var tekniska problem som stoppade bildöverföringen från matchen.

I stället fick tv-tittarna på TV4 titta på matchen mellan Rögle och Örebro.

Sedan meddelade dock C More att det är ett större problem och det ser ut att ta lång tid att lösa det och risken är att de inte kan visa resten av matchen alls.

”Just nu är det sändningsproblem i dagens match mellan Frölunda HC och Färjestad BK. Matchen spelas på som vanligt och det arbetas för att lösa problemet så snart som möjligt”, skriver SHL på sitt officiella Twitterkonto.

C More har sedan bytt huvudsändning och visar nu i stället matchen mellan HV71 och Brynäs på TV4.

Matchen kan ses i efterhand

Samtidigt som det var sändningsstopp i Scandinavium var det en händelserik match som spelades då fyra mål sköts och Färjestad gick upp i en 2-3-ledning i den första perioden där Theodor Lennström gjorde mål i spel tre-mot-fem alltså med två man mindre. Färjestadsbacken Axel Bergkvist fick också matchstraff för slashing – men tyvärr finns det alltså inga höjdpunkter att se från målen eller matchen i Göteborg.

Enligt Rickard Segeborn, som är programchef på sporten på TV4 och C More, så är det ett en fel med fibret. Matchen kommer dock att kunna ses i efterhand.

"Bildöverföringsproblem från Scandinavium, VF-FBK på TV4 & C More. Fiberbrott mellan Sthlm & Gbg. Beklagar. Matchen produceras fortsatt i sin helhet och kommer sändas i efterhand", skriver Segeborn på Twitter.

Matchen pågår!

TV: Poängrekord i sikte för backstjärnan?

Matchrapporter: Frölunda vann efter avgörande i tredje perioden mot Skellefteå Stabil seger för Luleå – höll nollan mot Färjestad Färjestad vann efter avgörande i tredje perioden mot Oskarshamn Max Friberg och Anthony Greco heta när Frölunda slog Luleå Växjö vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Frölunda