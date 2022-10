Carl Lindbom och Ian Blomquist spås båda ta plats i Sveriges JVM-trupp till vintern.

I kväll möttes målvaktstalangerna – och båda höll nollan under matchen när Djurgården vann med 1-0 efter straffläggning.

– Ibland får man bara säga att båda målvakterna var riktigt, riktigt bra, säger Ludvig Rensfeldt till C More efter matchen.

Under lördagskvällen spelades det en match i HockeyAllsvenskan mellan Västerås och Djurgården och då skulle två av Sveriges största målvaktstalanger ställas mot varandra.

Carl Lindbom och Ian Blomquist, båda födda 2003, spås vara två av målvakterna som tar plats i Juniorkronornas trupp till JVM till vintern och de båda fick förtroendet mellan stolparna i kvällens match.

Räddade 68 skott tillsammans

Både Lindbom och Blomquist storspelade och såg till att det blev 0-0 efter 65 minuters spel.

Ian Blomquist gjorde sin första match för säsongen och räddade då alla 39 skott som han fick på sig under matchen.

Carl Lindbom har gjort succé i inledningen och fått agera förstemålvakt för Djurgården och han räddade alla 29 skott han fick på sig i kvällens match.

Men till slut var det Lindbom och hans Djurgården som kunde gå segrande ur matchen efter straffläggning.

“Båda var riktigt, riktigt bra”

Även om Ian Blomquist var matchens lirare och stod på huvudet för Västerås blev det förlust för hemmalaget då Ludvig Rensfeldt gjorde mål på straff för att se till att DIF fick bonuspoängen.

– Ibland får man bara säga att båda målvakterna var riktigt, riktigt bra, säger Rensfeldt till C More efter matchen.

Djurgården har nu sex vinster på de åtta första matcherna och ligger tvåa i tabellen medan Västerås har tre vinster på sex matcher och ligger på niondeplats.

Västerås – Djurgården 0–1 SO (0-0,0-0,0-0,0-0,0-1)

Västerås: –

Djurgården: Ludvig Rensfeldt (avgörande straff).

