Andreas Johnsson har varit ordinarie i NHL under fyra säsonger.

Men nu omplaceras han av New Jersey Devils för att matchas i AHL.

I premiären mot Philadelphia Flyers saknade New Jersey Devils sin lagkapten då Nico Hischier inte fanns med på isen.

Nu är dock Hischier redo för säsongsdebut till nattens match mot Detroit Red Wings och han tar då plats i laget före en svensk.

Andreas Johnsson sattes upp på waivers av Devils men fick vara kvar i NHL-truppen till premiären på grund av Hischiers skadebekymmer. Johnsson fick dock inte spela i truppen och med lagkaptenen tillbaka så är det Johnsson som offras.

Under lördagskvällen meddelar nämligen New Jersey att Andreas Johnsson kommer att flyttas ner till farmarlaget Utica Comets för att matchas i AHL.

#NEWS: We have assigned F Andreas Johnsson to Utica (AHL). We have activated C Nico Hischier off Injured Reserve. pic.twitter.com/QimlqpWlQn