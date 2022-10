Under torsdagen lottades CHL-slutspelet.

Nu står det därmed klart vilka som de svenska lagen ställs mot i åttondelsfinalerna.

Den här veckan avgjordes gruppspelet i Champions Hockey League och alla de svenska lagen gick vidare till slutspelet, varav tre som gruppsegrare.

Under torsdagen lottades då CHL-slutspelet och det är nu klart vilka som de svenska lagen kommer att ställas mot i åttondelsfinalerna.

Luleå HF, Rögle BK och Skellefteå AIK vann sina grupper och får möta en grupptvåa i åttondelsfinalerna. CHL-mästarna från i fjol, Rögle, får då möta Red Bull Salzburg från Österrike som var den sämsta grupptvåan som gick vidare till slutspelet då de endast tog åtta poäng på sex matcher.

Skellefteå fick då en väldigt tuff lottning då de ställs mot den schweiziska storklubben ZSC Lions som blev tvåa i sin grupp bakom Rögle. Luleå å sin sida får ställas mot Wolfsburg Grizzlys från Tyskland.

Playoff Tree!⭐



Our Road to the Final starts - here are our eight matchups and their potential routes all the way to the Final!🏅#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/Nh9E7HYHsi