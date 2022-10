Andy Greene återvänder till New Jersey Devils på ett endagskontrakt.

Det för att kunna avsluta sin hockeykarriär i klubben.

– Det känns bara rätt att han ska få avsluta sin NHL-karriär som en ‘Devil’, säger New Jerseys general manager Tom Fitzgerald.

Efter 16 säsonger och 1 057 matcher i NHL står det nu klart att Andy Greenes hockeykarriär är över.

39-åringen lägger skridskorna på hyllan efter att ha spelat i New York Islanders de senaste säsongerna.

– När jag lämnade college som en odraftad free agent var jag lyckligt lottad att få ett NHL-kontrakt med New Jersey Devils och sedan fick jag uppfylla min dröm och göra debut i NHL. När jag sitter här 16 år senare känns det overkligt att jag fick leva på drömmen som jag hade sedan jag var fem år gammal, säger Greene i ett uttalande och fortsätter:

– Jag vill tacka New Jersey Devils organisation för att både ge mig min första och sista dag i NHL. Klubben har behandlat både mig och min familj med kärlek och respekt vilket jag alltid kommer vara tacksam för. Jag vill också tacka New York Islanders för de här sista åren.

“Var en klippa under sina 14 år här”

New Jersey Devils meddelar då att de skriver ett kontrakt med Andy Greene som bara gäller för en dag vilket innebär att veteranbacken får avsluta sin karriär i klubben.

– Andy var en klippa här under sina 14 år i New Jersey och han utvecklades till en utmärkt ledare. Därför känns det bara rätt att han ska få avsluta sin NHL-karriär som en ‘Devil’ och vi tackar honom för allt han har gjort för klubben både på och utanför isen, säger general managern Tom Fitzgerald.

Andy Greene var främst känd som en defensiv back och han var även lagkapten för New Jersey under fem säsonger innan han trejdades till New York Islanders. Totalt spelade Greene 923 NHL-matcher för Devils vilket är tredje flest bland backarna i klubbens historia då endast Scott Stevens och Ken Daneyko spelade fler matcher.

