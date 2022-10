Joel Lundqvist är inne på sin 14:e (!) säsong som lagkapten för Frölunda.

Nu berättar han om hur hans ledarskap har utvecklats med åren samt ögonblicken som han är stolt över.

– Jag spelar för att vinna. Att då få höja en pokal, att vi har gått hela vägen, få representera hela Göteborg och Frölunda är stort. Det är dom stunderna jag jobbar för, säger ‘kaptenernas kapten’ till hockeysverige.se.

Han kallas kaptenernas kapten och haft just kaptensrollen i Frölunda sedan 2009. Det var då Ulf Dahlén var coach för laget och sportchefen hette Kent ”Nubben” Norberg. Vi pratar alltså om Joel Lundqvist som i mars fyllde 40 år och som fortfarande leder sitt lag rakryggad i både med och motgång.

– Klart att det var speciellt, stort och hedrande att dels få ett C men självklart också för att det var i Frölunda, berättar Joel Lundqvist för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag var 27 år då så det fanns en del äldre spelare i laget, med Niklas Andersson i spetsen, som jag verkligen såg upp till. Klart att det var en speciell situation, men jag var självklart väldigt stolt över att få det förtroendet.

Däremot hade Joel Lundqvist inte själv några speciella förebilder som kaptener.

– Nej, det kan jag inte säga att jag hade. Det har mer varit under resans gång jag har fått spela med många väldigt bra kaptener, men även spelare som kanske inte varit kaptener.

– Jag har lärt mig saker på resans gång. Det var inte så att jag växte upp och drömde om att bli kapten. Jag menar att jag alltid har varit den jag varit och fick kaptensuppdrag redan i tidig ålder också. Det var mer för att jag är den jag är och inte att jag sökte någon roll eller sätt att vara. Jag försökte bara vara mig själv.

“Med åren tycker jag att jag har lärt mig zooma ut”

Inför säsongen 2009/10, när du fick C på bröstet i Frölunda, hade du precis kommit hem efter tre säsonger i NHL. Var det en speciell känsla att direkt få kaptensrollen med tanke på att i laget fanns spelare som bland andra Niklas Andersson, Tomi Kallio, Per-Johan Axelsson med flera som varit i klubben länge?

– Ja, så var det, men jag hade spelat med Niklas, Kallio och dom här killarna tidigare. Klart att jag kände till killarna, laget och klubben innan. Det hjälpte såklart.

– Vi gjorde en satsning under dom åren och jag hade såklart press från mig själv att prestera, men även utifrån. Det var några tuffa år med att komma in i allt eftersom det hände mycket. Samtidigt, i grund och botten, bara för jag fick kaptensrollen ändrade jag inte på mig som person. Klart att jag ändå lade lite extra tryck på mig själv och laget.

Joel Lundqvist har fått vinna mycket under sina år som kapten för Frölunda. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Assisterande kapten i Frölunda var då bland andra tidigare Boston-spelare, Per-Johan ”Pebben” Axelsson.

– ”Pebben” är lite annorlunda som person jämfört med hur jag är. Han kan dra ner trycket på axlarna lite. Mycket garv och det här lite lättsamma jämfört med, i framför allt yngre år, mig som var väldigt intensiv. Då kan det vara bra att lätta upp det ibland och där och där var ”Pebben” en kontrast mot mig själv med sitt sätt att vara. Sådana personer behövs också i laget. Dessutom med den rutinen han hade.

Var det vid den tiden lite svarta ögon när du ville förmedla ditt budskap till gruppen?

– Jag har alltid byggt mitt spel på hårt jobb och att alla ”chippar in”. Klart att då jag var ganska ny som kapten var det rätt fram och gasen i botten. Det skapade också en del frustration när jag inte fick saker i rätt riktning.

– Med åren tycker jag att jag har lärt mig zooma ut, ta motgångar på ett helt annat sätt och hela den biten. Det handlar nog mer om att jag har vuxit som människa och förhoppningsvis som ledare.

– Då var jag lite smalare i mitt sätt att leda, men det var, som sagt var, mycket hårt jobb och rak kommunikation, säger Frölundakaptenen med ett skratt.

“En viktig del i ärligheten både mot mig själv och laget”

Flera av Joel Lundqvist tidigare lagkamrater har pratat om hur imponerade dom varit av honom då han trots hade det tufft på isen och kanske varit nere i fjärdekedjan ändå varit lika självklar som ledare och kapten för laget.

Robin Figren i OLD SCHOOL HOCKEY om Joel Lundqvist:

– Han är en motor. Det ska också sägas att första året jag kom in tillsammans med Roger hade Joel det tufft. Det var ganska mycket fjärdelina på Joel. Han var den som fick ta mest stryk av förändringen Roger kom in med.

– Det här var något alla såg i hans spel, men inget du såg i omklädningsrummet eller i hans roll som kapten. Enligt mig är det så man växer som kapten. Det var skittungt för Joel, men ändå exakt samma tugg i omklädningsrummet. Joel kanske kände att han inte hade mandat att skälla på ”Dicken” då han själv stod på två poäng och var ganska dålig, men han lade det åt sidan. ”Det är min del och det måste jag jobba på”, men kaptenen, drivet och motorn höll han kvar och alla andra kände det. Det var heller aldrig någon som pekade på Joel och sa ”du är skitdålig så du ska inte…”. Den status och respekten hade han.

Joel Lundqvist är inne på sin 14:e säsong med “C:et” på bröstet. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Joel Lundqvist:

– Jag tror att du som kapten, ska det funka i längden måste du vara dig själv, leda dig själv. Du måste veta vad du själv är för spelare och person om det ska bli trovärdigt och långvarigt. Inte skifta som person och spelare från en dag till en annan.

– Jag tycker att jag haft en klar bild över vem jag är och hur jag vill spela, men även hur jag vill leda. Oavsett vad som händer runtomkring vet laget vart dom har mig. Det tycker jag också har varit en viktig del i den här ärligheten både mot mig själv och laget.

– Laget vet vad dom får av mig, vilket jag tycker också är viktigt när man är i en ledande position.

“Då låter det som jag är 70 år”

Som kapten i Frölunda har Joel Lundqvist bland annat haft Kent ”Lill-Kenta” Johansson, Stephan ”Lillis” Lundh, Ulf Dahlén, Robert Ohlsson, Christian Lechtalerr, Roger Rönnberg med flera som coacher.

– Jag tycker att jag alltid haft en bra dialog med tränarna. Det har funkat bra med egentligen alla tränare jag har haft.

– Nu har jag såklart jobbat väldigt länge med Roger så vi kan varandra än bättre som personer, hur vi reagerar och vill ha saker och ting. Klart att det underlättar.

– Sedan är det så att tränarna idag jobbar närmare spelarna än vad dom kanske gjorde för 10-15 år sedan med utveckling, coachning och allting. För att summera; jag och Roger kan varandra bra efter alla år vi jobbat tillsammans.

När har du känt dig som mest stolt över att ha ett C på bröstet i Frölunda?

– Jag spelar för att vinna. Att då få höja en pokal, att vi har gått hela vägen, få representera hela Göteborg och Frölunda är stort. Det är dom stunderna jag jobbar för.

Att få lyfta bucklan är en stor stolthet för Joel Lundqvist. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Du har alltså varit kapten i 14 säsonger. Vi får nog leta oss tillbaka till Lasse Björn och dom här killarna för att hitta motsvarande, hur känner du kring att få ha det här förtroendet så pass länge i Frölunda?

– Börjar jag zooma ut och får höra hur länge jag har hållit på som kapten, matcher och så vidare låter det som jag är 70 år, säger Joel Lundqvist med ett skratt och fortsätter:

– Jag försöker vara här och nu, inte reflektera för mycket över det som har varit. Klart att jag är jättestolt för C:et jag har, men ser inte det som någon självklarhet varje år. Frölunda har velat att jag ska vara kvar som kapten varje år och det är jag självklart glad för.

