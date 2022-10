Veterancentern Derek Stepan har spelat till sig ett nytt NHL-kontrakt. Efter ett provspel står det klart att Carolina sajnar 32-åringen på ett ettårs-kontrakt.

Derek Stepan har tolv säsonger och över 800 NHL-matcher bakom sig.

Nu står det klart att det blir en trettonde säsong.

Efter ett provspel har centern lyckats övertyga Carolina Hurricanes att 32-åringen fortfarande är en habil NHL-spelare. Även under den förra säsongen spelade han för Hurricanes.

NHL-karriären började i New York Rangers, där han gjorde ett starkt intryck från start och snabbt blev en viktig spelare på Manhattan. Där säsongen 2013/2014 var karriärens bästa. Rangers gick då till en Stanley Cup-final, där man förlorade. Under den säsongen blev det 57 poäng på 82 matcher i grundserien och ytterligare 15 poäng på 24 matcher i slutspelet.

Derek Stepan stod även för ett ihågkommet mål under slutspelet 2015, när han avgjorde match sju mot Washington Capitals på övertid. Under karriären har det även blivit spel i Arizona och Ottawa.

Det nya kontraktet är över den kommande säsongen och har en lönetaks-träff på 750 tusen dollar.

