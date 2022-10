Alexander Holtz spenderade största delen av fjolårssäsongen i farmarligan med Utica. Den här säsongen får den svenske stortalangen inleda med NHL-spel i New Jersey Devils.

Alexander Holtz fina försäsong med New Jersey Devils räckte hela vägen till en plats i NHL-klubbens premiärlag. Under gårdagskvällen överlevde den svenske stortalangen Devils sista gallring och är således en av 14 forwards som finns uttagningsbara till premiären mot Philadelphia Flyers under natten till fredag, svensk tid.

Holtz draftades av New Jersey Devils som sjunde spelare totalt i NHL-draften 2020 och valde inför fjolårets säsong att lämna Djurgården för spel i Nordamerika. Under sin debutsäsong spelade 20-åringen nio matcher i NHL, där han producerade två passningspoäng. I AHL stod stortalangen för 51 poäng (26+25) på 52 grundseriematcher.

Även Zetterlund tar plats

Holtz noterades för tre poäng (1+2) på de fem försäsongsmatcher han spelade med New Jersey.

Utöver Holtz tar även Jesper Boqvist, Jesper Bratt, Andreas Johnsson och Fabian Zetterlund plats i Devils laguppställning till premiärmatchen mot Flyers. Även Fabian Zetterlund spenderade den större delen av den gångna säsongen i AHL, men fick chansen att spela NHL-hockey under slutskedet av säsongen och har imponerat så pass mycket att han nu får inleda säsongen med Devils.

