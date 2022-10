Han uppfyllde drömmen om att ta sig till NHL men då har Jonas Johansson fått utstå en kritikstorm och bland annat kallats för “den sämsta målvakten i NHL”.

För hockeysverige.se berättar nu förre Brynäsmålvakten om sin resa till världens bästa hockeyliga – och på kritiken som han har fått.

– Folk kommer alltid tycka saker, men jag kan bara fokusera på det jag ska göra, säger Johansson.

Jonas Johansson lämnade Brynäs och Almtuna efter säsongen 2016/17 för att ansluta till Buffalos organisation. Sedan dess har det blivit 32 matcher i NHL för Buffalo, Colorado och Florida. Framför allt har 27-åringen från Gävle fått sparsamt med speltid oavsett om det handlat om NHL eller AHL. Han har också fått en del medial kritik:



När Jonas Johansson lämnade Buffalo Sabres i mars 2021 luftade The Athletics reporter John Vogl minst sagt hård kritik mot den svenske målvakten, där han bland annat skrev att den förre Brynäs-målvakten var “den sämsta målvakten han sett under de 19 säsonger han bevakat Sabres”.

I samband med att Johansson plockades upp på waivers förra veckan blåste nytt liv i kritikstormen mot svensken upp, där The Athletics skribent Scott Wheeler kallade honom för den “förmodligen sämsta målvakt han sett spela i NHL” och där han ställde sig frågande kring hur svensken kunde få nya chanser i ligan.

Nu rider Sportsnets profilerade insider Elliotte Friedman ut i Johanssons försvar.

– Hur man än känner kring honom som målvakt så känns det som att internet bara öser på. Kritiken är smaklös, säger Friedman i podcasten 32 Thoughts.

– Vi vet hur hans karriär sett ut och vem han är, men jag tycker att det blir för mycket. Vi har nått en punkt där det är obscent, fortsätter Friedman och får medhåll av kollegan Jeff Marek.

Jonas Johansson tar själv lätt på kritiken:

– Klart att det kommer upp grejer som jag ser ibland, men det är inget jag aktivt letar efter. Folk kommer alltid tycka saker, men jag kan bara fokusera på det jag ska göra, det vill säga träna bra och spela bra. Sedan får folk tycka vad dom vill, säger Jonas Johansson då hockeysverige.se får en intervju med honom om hans hockeyresa som i Nordamerika inleddes i Buffalos farmarlag, Rochester.

– När jag åkte över var det för att spela AHL-hockey. Jag hade varit över och gjort ett antal matcher redan på vårsidan efter säsongen med Almtuna och fick en liten känsla för det. Allt kändes bra och sedan skulle jag åka över och fortsätta därifrån. Det var planerna jag hade då.

– Jag fick gå ner och köra i East Coast (ECHL) i två år, vilket kanske inte var vad jag hade räknat med. Samtidigt tror jag att det var nyttigt för mig. När jag ser tillbaka på det nu är jag glad för att jag tog mig igenom det.

– När jag väl var uppe i Rochester tredje säsongen kändes det ”svinbra”. Jag fick också spela mer under den säsongen och blev till slut uppkallad till Buffalo. Rochester var bra och en rolig tid.



Hur upplevde du nivån på ECHL?

– Det är en ganska ojämn liga, men det är också svårt att vara målvakt i East Coast. Det var en ganska ojämn nivå på dom bästa och sämsta spelarna.

– Det fanns duktiga målskyttar i den ligan blandat med lite taskigt försvarsspel. Jag kan väl säga att det var en bra utvecklingsliga att vara målvakt i. Sedan var det inte världens glamourösaste ställe att vara på, men, som sagt, jag är glad så här efteråt att jag tagit mig igenom dom här åren.

Vad tror du det betytt för dig som människa att ha tagit dom här hundåren?

– Tjejen var med där också. Cincinnati, staden vi var i, var en fin stad. Ett av dom bästa ställena i East Coast, men det är inte därför jag spelar, för att vara där.

– Idag är vi på en annan nivå. Nu kan jag se tillbaka på den tiden och känna en stolthet att jag gjort det.

Jonas Johansson fick kämpa för NHL-debuten i Buffalo. Foto: Mark Konezny-USA TODAY Sports

“Det var riktigt overkligt”

Säsongen 2019/20 fick Jonas Johansson NHL-debutera för Buffalo.

– Det var faktiskt riktigt häftigt. Jag hade haft en bra säsong med Rochester, var där på hela höstsidan och fick spela mer och mer. Sedan blev jag uppkallad när någon hade blivit skadad. Jag satt först på bänken i någon match. Sedan fick jag hoppa in och göra debut mot Colorado på hemmaplan.

– Det var riktigt overkligt, men jag fick landa i det också. Även det blev vardag. Jag kunde inte gå runt och vara uppe i det blå hela tiden. Jobbet skulle göras ändå och jag försökte landa i det.



Hann du bli nervös?

– Klart att jag blev det. Det brukar ändå bli så att när man väl kommer i gång och börjar spela så släpper det.

– Det var nästan mer jobbigt att sitta vid sidan och känna att jag kanske snart skulle få hoppa in, säger Johansson med ett skratt.



Buffalo var under många säsonger ett lag som hade det väldigt tufft i NHL. Krasst sagt var det ett av ligans sämsta lag.

– Staden är väldigt passionerad för sin idrott. Det märktes också när Buffalo inte hade haft några bra resultat på många år. Man ville väldigt, väldigt mycket och försökte göra allting rätt. Det var nästan att det blev lite för mycket.

– Det är väldigt kul att se Buffalo nu och det känns som att dom har fått ihop en väldigt bra grupp där och har något bra på gång. Flera av mina gamla svenskpolare är dessutom där och kör.

Under säsongen 2020/21 trejdades Jonas Johansson till Colorado och det blev en stor kontrast för honom att komma dit.

– Ja, det tycker jag ändå. Under den delen av säsongen var Colorado ett riktigt topplag så det var lite andra tongångar där, lite mer positivt kan man väl säga.

– Vi bodde på hotell ett tag i början och sedan skaffade vi en lägenhet inne i Denver. Vi trivdes väldigt bra där och det är ett av dom finaste ställena jag varit på.

– Jag gillar det här med utelivet i naturen, vandra, fiska och allt sådant. På så vis var det magiskt och riktigt fint att få bo så nära naturen och bergen.

Jonas Johansson bytte botten mot toppen. Foto: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports

Senaste två säsongerna har Jonas Johansson endast spelat runt 30 matcher. Säsongerna innan det låg det runt 30 matcher per säsong.

– Jag hade önskat att jag spelat mer. Man utvecklas bara när man spelar matcher. Om vi tittar på min tidigare karriär så gynnade det mig att bli utlånad till Almtuna och senare till East Coast för att få spela.

– Senaste säsongerna har det varit lite frustrerande. Mestadels har jag varit hel, frisk och redo för att spela, men jag har inte fått matcherna. Det har varit utmanande och, som sagt var, stundtals frustrerande. Samtidigt är det där saker som är utom mitt räckhåll. Jag kan inte göra mycket mer åt det än att vara redo, träna väldigt bra och visa att jag vill få chansen.

“Det är en ära att bli upplockad på waivers”

Säsongen 2021/22 inledde Jonas Johansson i Colorado där han spelade nio matcher. Sedan plockades han upp på waivers av Florida där det blev spel i två matcher ytterligare.

– Början av säsongen och campen kändes superbra. Jag fick vara uppe där under hela höstsidan och jag tyckte att det kändes bra på matcherna. Vi hade dessutom ett riktigt bra go i laget.

– Jag visste att jag skulle bli nedskickad förr eller senare eftersom jag var uppe för Colorado hade en skada på en annan målvakt. Det blev att jag lite grann väntade på att den dagen skulle komma.

– Sedan blev jag upplockad av Florida och fick åka dit. Det var riktigt roligt när det hände och kändes häftigt. Det är en ära att bli upplockad på waivers eftersom det innebär att något annat lag vill ha dig och tycker att man är tillräckligt bra.

– Givetvis var det tråkigt att lämna Denver eftersom vi trivdes så bra där, men det var ett äventyr att få komma till Florida.

Hade du chansen att vara kvar i Florida?

– Det var lite snack på vårsidan att jag skulle skriva, men jag fick spela väldigt lite i Florida och var en tuff tid. Kanske var det den tuffaste tiden jag hittills upplevt i min karriär. Jag fick inte spela någonting utan bara vara med på sidan. Det var knappt att jag var med och tränade så det blev väldigt frustrerande.

– Jag såg alla andra spela och göra det bra samtidigt som jag själv satt där vid sidan. Det var en riktigt tuff period.

Det blev inte mycket spel i Florida för “JJ”. Foto: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports

Knappt träna…?

– Vi var ganska ofta tre målvakter. Är man då inte den som ska spela eller vara med på matcherna får man stå i sarghörnan och titta på, säger 27-åringen med ett lätt skratt och fortsätter:

– Sedan fick jag köra mina grejer efter träningarna. Jag kände mig inte riktigt med i laget på något vis. Jag var med i laget men inte med och spela eller tävla.

“Känner själv att jag har en bra potential”

Inför säsongen 2022/23 valde Colorado att ånyo skriva kontrakt med Jonas Johansson, men den sista september plockade Arizona upp honom från waivers där Avalanche hade placerat honom.

– Vi sajnade först med Colorado eftersom vi trivdes bra där och kände igen organisationen. Det kändes lite stabilt.

– Jag visste att jag skulle behöva gå igenom waivers igen. När vi nu kommit till den här punkten i karriären är det att jag bara vill spela. Som du sa tidigare har jag spelat för lite senaste två säsongerna. Jag vill hitta tillbaka till en vardag där jag spelar vecka ut och vecka in, tycka det är roligt igen. Om det sedan hade varit i AHL eller som det blev nu så spelade inte det någon större roll.

– Nu är jag i Arizona och det känns superbra. Jag tror att jag har bra möjligheter att få spela här, utvecklas och komma vidare framåt.

I laget spelar bland andra svensken Patrik Nemeth.

– Jag träffade Nemeth och Victor (Söderström, nedflyttad tillfarmarlaget) första dagen då jag kom hit. Jag snackade lite med dom om hur det är här.



Hur har första tiden varit?

– Den har varit bra. Nu har jag bara hunnit med två träningar och en match (intervju gjord i torsdags), men det är roligt och jag trivs. Vi är ett bra gäng här och målvaktstränaren känns bra.

– Det är bara att ta små steg en dag i taget, träna bra och försöka spela bra. Sedan får vi se vad det landar i och inte titta för långt fram.

Jonas Johansson ser fram emot säsongen i Arizona. Foto: Ronnie Rönnkvist

Du har gjort ganska många år i NHL och senaste säsongerna fått sparsamt med speltid, har du känt någon gång att det kanske varit läge att vända hem?

– Tiden i Florida, då jag satt där vid sidan, där tittade vi på alla möjliga alternativ. Samtidigt känner jag själv att jag har en bra potential och kan vara bra på NHL-nivå. Att kunna spela här dagligen och vara riktigt bra.

– Jag vill ändå inte släppa det och åka hem. Skulle jag åka hem är det inte säkert att jag får någon chans att komma tillbaka. Jag vill fortsätta gnugga samtidigt som jag har ett fantastiskt stöd från vänner och familj.



Är det den här säsongen du ska få ditt genombrott i NHL?

– Jag vill bara spela och tycka det är roligt. Ha en bra vardag och en riktigt rolig säsong. Det är målet nu. Får jag spela kommer jag tycka det är roligt att gå till träningen varje dag och då kommer det att gå bra. Det är jag helt övertygad om. Jag är taggad till tårna inför den här säsongen, avslutar Jonas Johansson.

