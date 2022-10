Niklas Rubin har fått en fin start på sin sejour i finska Ässät. I går kväll höll den tidigare Frölunda-målvakten säsongens andra nolla i 1–0-segern över Pelicans.

Ingen svensk lyckades skriva in sig i målprotokollet i gårdagens Liiga-omgång, men mellan stolparna glänste den enda blågule målvakten som återfinns i den finska ligan den här säsongen.

Niklas Rubin stoppade samtliga 27 skott som han ställdes inför i bortamötet med Pelicans och lyckades därmed hålla sin andra nolla för Ässät den här säsongen. Det var ett svar på tal från den tidigare Frölundamålvakten, som tidigare i veckan släppte in fem mål på 25 skott i 3–5-förlusten mot Kärpät.

Orubbligt förtroende

Tränaren Karri Kivis förtroende för den svenske burväktaren har varit orubbligt under säsongsinledningen, då den 26-årige målvakten vaktat kassen i samtliga tio matcher som Ässät spelat den här säsongen. På dessa tio matcher har han vunnit fyra matcher, släppt in 2,14 mål per match samt räddat 91,2 procent av skotten han ställts inför.

Rubin skrev på ett ettårskontrakt med Ässät inför den här säsongen, där han ersatt den nuvarande Skellefteå-målvakten Linus Söderström som återfanns i Björneborg-klubben förra säsongen.

