Detroit vände och vann nattens träningsmatch mot Toronto. Elmer Söderblom, som jagar en plats i Red Wings premiärlag, sköt ett av målen i matchen för hemmalaget – och fick efter matchen beröm av huvudtränaren Derek Lalonde.

Det var halvvägs genom den andra perioden som Elmer Söderblom klev fram för sitt Detroit Red Wings i nattens träningsmatch mot Toronto Maple Leafs. Efter att först ha jobbat fast pucken i den offensiva zonen genom en hård forecheck fick Söderblom tag på pucken vid sargen, bröt in mot Maple Leafs-målet och avslutade med en backhand som Ilya Samsonov i bortamålet inte kunde rädda.

Målet var Söderbloms andra under försäsongen med Red Wings och efter 4–2-segern fick han och den tidigare Malmö-spelaren Joe Veleno, som också jagar en plats i Red Wings, beröm av lagets tränare Derek Lalonde.

– Båda gjorde en bra match. Båda killarna reflekterade våra första 30 minuter i matchen, säger Lalonde till klubbens hemsida.

Elmer Soderblom with a casual backhand tying the game for the @DetroitRedWings... not a big deal. 😲 pic.twitter.com/aYqMYx5xci