Anton Lindholm tvingades utgå med skada i torsdagens rivalmöte med Brynäs. När Leksand i dag tar emot Malmö saknas stjärnbacken i laguppställningen.

Efter bara en periods spel i rivalmötet med Brynäs i torsdags tvingades Anton Lindholm kasta in handduken på grund av ryggproblem. Under gårdagen rapporterade Falu-Kuriren att stjärnbacken inte tränade – och när Leksand i dag tar emot Malmö finns Lindholm inte med på isen.

Jonas Ahnelöv tar i stället Lindholms plats i Leksands första backpar tillsammans med Matt Caito, vilket innebär att dalalagets andra backpar utgörs av två juniorbackar i form av Lian Bichsel och Anton Johansson.

I övrigt ställer Leksand upp med samma manskap som förlorade torsdagens möte med Brynäs.

Revanschdags för herrlaget när Malmö Redhawks står för motståndet i Tegera Arena med nedsläpp klockan 15:15. Är du inte på plats ser du matchen på C More Live 4 eller via stream från C More. Anton Lindholm saknas idag, och så här formeras laget.@cmorehockey #leksandsif pic.twitter.com/dy2riDP8JN