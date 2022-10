Nordamerikanska medier har gått hårt åt svenske målvakten Jonas Johansson under de senaste säsongerna. Nu rider Sportsnets insider Elliotte Friedman ut till svenskens försvar.

– Kritiken är smaklös, säger Friedman i podcasten 32 Thoughts.

När Jonas Johansson lämnade Buffalo Sabres i mars 2021 luftade The Athletics reporter John Vogl minst sagt hård kritik mot den svenske målvakten, där han bland annat skrev att den förre Brynäs-målvakten var “den sämsta målvakten han sett under de 19 säsonger han bevakat Sabres”.

I samband med att Johansson plockades upp på waivers förra veckan blåste nytt liv i kritikstormen mot svensken upp, där The Athletics skribent Scott Wheeler kallade honom för den “förmodligen sämsta målvakt han sett spela i NHL” och där han ställde sig frågande kring hur svensken kunde få nya chanser i ligan.

“Det blir för mycket”

Nu rider Sportsnets profilerade insider Elliotte Friedman ut i Johanssons försvar.

– Hur man än känner kring honom som målvakt så känns det som att internet bara öser på. Kritiken är smaklös, säger Friedman i podcasten 32 Thoughts.

– Vi vet hur hans karriär sett ut och vem han är, men jag tycker att det blir för mycket. Vi har nått en punkt där det är obscent, fortsätter Friedman och får medhåll av kollegan Jeff Marek.

27-årige Jonas Johansson lämnade Brynäs för spel i Nordamerika under slutet av säsongen 2016/17 och har sedan dess varvat AHL-spel med matcher i NHL. Han NHL-debuterade under säsongen 2019/20 och hamnade våren 2021 i Colorado via en trejd.

Släppte in 15 mål på två matcher

Johansson spelade nio matcher för Avalanche under fjolårssäsongen, innan han plockades upp på waivers av Florida. I Panthers släppte han in 15 mål på två framträdanden innan han släpptes av klubben i somras, bara för att få en ny chans av Colorado. Johansson placerades emellertid på waivers under den gångna veckan, varpå han plockades upp av Arizona Coyotes.

Totalt har Johansson spelat 32 matcher i NHL under sin karriär, där han står noterad för nio segrar, en nolla, 3,42 insläppta mål per match samt en räddningsprocent på 88,3 procent.

