Christian Folin fick en smäll mot nacken i helgens match mot Leksand.

Nu går Frölundas backbjässe skadad.

– Det tog styggt på honom, men han tog ändå emot smällen på ett bra sätt, säger Roger Rönnberg till Göteborgs-Posten.

Frölunda ställs under tisdagen mot franska Grenoble i Champions Hockey League. Med på resan till Frankrike kommer dock inte lagets backbjässe Christian Folin att vara.

Backen skadade sig i nacken i helgens förlustmatch mot Leksand och stannar hemma i Göteborg för att rehabilitera sin skada.

– Det tog styggt på honom, men han tog ändå emot smällen på ett bra sätt. Jag både hoppas och tror att han kan vara med oss snart igen. Han stannar hemma och rehabar och han är borta dag till dag framåt, säger Frölundas tränare Roger Rönnberg till Göteborgs-Posten.

Tacklat mest i SHL

Folin har noterats för två assist på sex SHL-matcher under säsongsinledningen och snittar 19 minuters istid per match, vilket gör honom till den Frölundaback som spelar tredje mest i laget. Med sina 17 tacklingar är backen tillsammans med Leo Komarov i Luleå den spelare som delat ut flest tacklingar i SHL under säsongsinledningen.

Sedan tidigare saknar Frölunda även axelskadade Linus Nässén och Andreas Borgman.

– Nässén är närmast, men bägge följer sin rehabprocess bra. Vi får se exakt när de är tillbaka, för det beror på hur de svarar på träningen varje dag, säger Rönnberg.

Frölundas match mot Grenoble startar klockan 20:35 och sänds på SVT Play.

