Det var en blåvit invasion i Göteborg under lördagen. Med tusentals supportrar på läktaren levererade laget på isen – och vann mot Frölunda med 4-3.

– De är vråldesperata och vi kommer inte upp i samma nivå, suckar Roger Rönnberg i C Mores sändning.

Leksand stod för ett riktigt bottennapp under torsdagen när man förlorade mot Örebro med 4-3 efter att ha kollapsat i den andra perioden.

Mot Frölunda var laget betydligt piggare, och kunde också straffa göteborgarna. Men det var hemmalaget som tog ledningen via Anders Grönlund. Målet var det enda i den första perioden.

I den andra vaknade dalalaget och tog tillbaka initiativet av matchen. Genom John Quenneville och Kalle Östman förvandlades underläget till en ledning. Anthony Greco fick in en kvittering, men bara för att se Justin Kloos göra 3-2 till Leksand precis innan pausvilan. Under periodpausen i C Mores sändning hyllade Frölundas Roger Rönnberg motståndet.

– Jag har inte sett Leksand så här bra på väldigt länge. Jag tycker de vinner för många lösa puckar över hela banan och får ställa om, det tycker jag inte om alls. Jag är inte alls nöjd med hur spelet ser ut, säger Roger Rönnberg i C Mores sändning.

Armalis fortsätter övertyga

Foto: Bildbyrån. Leksands klack i Scandinavium.

Den tredje perioden fortsatte på samma vis, Leksand bombarderade Frederik Dichow i motståndarmålet. Anton Lindholm fick iväg ett snärtigt handledsskott som ställde dansken bara minuter in på den sista akten.

Frölunda kom in i matchen via ett par utvisningar av Leksand. Mot en storspelande målvakt i Mantas Armalis hittade hemmalaget också en reducering via Mats Rosseli Olsen. Men närmare än så kom aldrig Frölunda, utan Leksand höll undan och vann med 4-3

– I stort är Leksand en studs bättre än oss. Det är ytterligare än match som avgörs på ett uddamål, det är världens jämnaste liga. De är vråldesperata och vi kommer inte upp i samma nivå. Vi möter ett lag som är bättre förberedda än oss och det är bara att se sig själv i spegeln, säger Roger Rönnberg efter slutsignalen.

Matchfakta

Frölunda – Leksand 3-4

Mål: 1-0 Anders Grönlund (Jere Innala, Ryan Lasch), 1-1 John Quenneville (Patrik Zackrisson, Jon Knuts), 1-2 Kalle Östman (Patrik Zackrisson, Carter Camper), 2-2 Anthony Greco (Petteri Lindbohm, Liam Dower Nilsson), 2-3 Justin Kloos (Carter Ashton, Mikael Ruohomaa) 2-4 Anton Lindholm (Mikael Ruohomaa, Matt Caito), 3-4 Mats Rosseli Olsen (Filip Johansson, Jan Mursak).

