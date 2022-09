Den tidigare SM-guldvinnaren Johan Alm är klar för Djurgården, något Norran var först att rapportera om.

Johan Alm drabbades av en allvarlig korsbandsskada 2019 och har missat flera av de senaste säsongerna.

Men nu kommer en chans att studsa tillbaka i Hockeyallsvenskan.

Storsatsande Djurgården plockar in backen, som senast kommer från Oskarshamn. Där blev det endast tolv matcher under den gångna säsongen. Under sommaren önskade 30-åringen att bryta kontraktet för att få en större roll, något som klubben gick med på.

Istället blir det nu spel i Hockeyallsvenskan, enligt Norran.

Dubbla SM-guld

Johan Alm har Skellefteå AIK som moderklubb och var också med och vann två SM-guld med klubben. Totalt har det blivit 281 SHL-matcher.

Om affären går igenom blir det första gången på elva år som backen sätter foten på en is i Hockeyallsvenskan. Då handlade det om en utlåning till Västerås.

