Toronto Maple Leafs kapten, John Tavares, har ådragit sig en överkroppsskada, och missar därmed inledningen på säsongen. Då övervägs två svenskar som ersättare.

– Han är en stor del av vårt lag och det här ändrar givetvis våra planer, sa huvudtränaren Sheldon Keefe under gårdagens presskonferens.

När Toronto Maple Leafs ställs inför Montréal Canadiens i säsongspremiären kommer John Tavares saknas från truppen. Kaptenen ådrog sig en sträckning på sneda bukmuskeln under en träningsmatch mot Ottawa Senators, och förväntas nu vara borta i minst tre veckor, berättade huvudtränare Sheldon Keefe under gårdagens presskonferens.

Det är ett tungt avbräck för laget, men skador är ett faktum som lag måste anpassa sig efter. Nu måste någon annan kliva fram i frånvaron av den 32-årige centern.

– Det går inte att ersätta John, men det skapar en extra möjlighet för oss att titta på andra spelare, och för dem själva att ta ett kliv fram för att ta vara på den möjligheten, säger Keefe till Toronto media.

Två svenska ersättare finns tillgängliga

Skador kommer sällan lägligt, och nu får laget kasta om planerna. Keefe förklarar att han ännu inte haft tid att bestämma hur de nu ska gå tillväga, men att det finns alternativ i väntan på Tavares återkomst. Däribland finns två svenskar högt på listan.

– Vi har satt Alexander Kerfoot på centerpositionen under träningslägret, Calle Järnkrok har också förmågan att spela center, och jag har varit väldigt nöjd med Pontus Holmbergs prestation under träningslägret såhär långt, säger han under presskonferensen.

Den kommande säsongen markerar Tavares fjärde säsong som kapten. Förra säsongen noterades han för totalt 76 poäng (27+49) under 79 matcher.

