Efter lång betänketid har nu tillslut även Karlskrona bestämt sig för att ansluta sig till det gemensamma avtalet och sända sina matcher i Hockeyettans playkanal under kommande säsong.

Det är en väldigt viktig påskrift för ligan och dess framtid.



Under tisdagsförmiddagen, tre dagar innan bortapremiären mot storsatsande superfavoriten Nybro Vikings, deklarerade Karlskrona att man ställer sig i samma ringhörna som övriga 38 Hockeyettan-klubbar och ämnar gå med i det nya avtalet kring sändningsrättigheter som ligaorganisationen tecknat med Staylive.



Det är en oerhört viktig påskrift och signal inför framtiden.



Inte för att Karlskrona som specifik förening är så infernaliskt viktig för ett avtal som man själva verkar anse, utan för att en enighet inom ligaorganisationen är a och o för att kunna by