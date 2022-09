David Lilja missade premiären mot Björklöven. Nu är BIK Karlskogas nyckelcenter tillbaka i full träning, meddelar den hockeyallsvenska klubben på sin hemsida.

BIK Karlskoga lyckades övertidsbesegra Björklöven i den hockeyallsvenska premiären (2–1), trots att laget saknade forwardsspelare som Ludwig Persson, Sebastian Collberg, Markus Modigs och David Lilja.

Nu kommer glädjande besked från Karlskoga-håll.

Via sin hemsida meddelar klubben att Modigs kommer att testa att träna på is under tisdagen, medan David Lilja nu är tillbaka i full träning vilket innebär att han kan vara tillgänglig för spel i morgondagens match mot Mora.

Slutade tvåa i interna skytteligan

Lilja slutade på en fjärdeplats i BIK Karlskogas interna poängliga förra säsongen efter att ha producerat 34 poäng (16+18) på 51 hockeyallsvenska matcher för den värmländska klubben. Bara Henrik Björklund, numera i Färjestad, sköt fler mål (21) än Liljas 16 fullträffar i BIK Karlskoga.

Vidare meddelar BIK Karlskoga att Ludwig Persson kommer att bli borta ett tag till, då han befinner sig på Washington Capitals NHL-läger, samtidigt som det alltjämt dröjer innan Sebastian Collberg är tillbaka i spel. Nyförvärvet Logan Cockerill utgick med skada i premiären och kommer att undersökas närmare under tisdagen.

