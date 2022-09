Matt Dumba går in till den här säsongen med ett utgående kontrakt. Minnesota-stjärnan går nu en oviss framtid till mötes.

– Vi har inte pratat ännu, säger general managern Bill Guerin till The Athletic.

Matt Dumba har omgärdats av flyttrykten mer eller mindre sedan han äntrade NHL för nio år sedan. Till skillnad från tidigare år sitter Minnesota Wilds stjärnback nu på ett utgående kontrakt med NHL-klubben – samtidigt som Wild brottas med lönetaket.

Efter att ha köpt ut både Zach Parise och Ryan Suter har Wild närmare 15 miljoner dollar i “dött” lönetaksutrymme, vilket gör det svårt att förlänga kontraktet med Dumba.

Några förhandlingar mellan parterna har inte påbörjats.

– Vi har inte pratat ännu. Det är inget som vi behöver bli distraherade av just nu. Matt är en stor pojke. Vi vet båda vilken sits vi är i, men det viktigaste är att Matt går in i säsongen och spelar utan stress. Jag kan inte sitta här och säga att vi kommer att påbörja diskussioner eller hitta en lösning, säger general managern Bill Guerin till The Athletic.

“Hört allt om alla siffror"

Med backtalanger som Calen Addison och Carson Lambos på väg upp i organisationen är det inte heller säkert att det finns en plats för Dumba i Guerins framtidsplaner.

– Om jag skulle oroa mig för det skulle jag säkert sitta och gömma mig i något skal någonstans. Jag har hört allt om alla siffror och om lönetaksutrymmet. Jag har varit involverad i trejdrykten under alla år av min karriär, säger Dumba.

Förra säsongen noterades Dumba för 27 poäng (7+20) på 57 matcher i grundserien, vilket landade honom på en fjärdeplats i den interna poängligan för backar i Minnesota. Om valet var upp till honom skulle han bli kvar i Wild.

– Jag vill självklart stanna, säger han.

