Det ser inte ut att bli någon återkomst till Sverige för Anton Strålman.

Han har nämligen skrivit på ett provspelskontrakt med Boston Bruins, uppger insidern Pierre LeBrun.

Anton Strålman har varit en free agent ända sedan i somras då han lämnade Arizona Coyotes.

Men nu ser backveteranen att hitta en ny lösning i NHL då han skriver ett provspelskontrakt med Boston Bruins enligt insidern Pierre LeBrun.

Det ser därmed alltså inte ut att bli någon återkomst till Sverige för Strålman som under stora delar av sommaren och hösten har jagats av HV71 i SHL. Men en SHL-flytt skulle möjligen kunna bli aktuell om Strålman inte skulle lyckas spela till sig ett NHL-kontrakt via provspelet.

