Djurgården fick drömstart i premiären – efter femminutersutvisning

Djurgården fick en drömstart på sejouren i HockeyAllsvenskan.

De ledde med 3-0 redan efter första perioden och sköt tre mål i powerplay efter att Västerås lagkapten Jimmie Jansson Lorek fick en femminutersutvisning för boarding.

– Jag tycker den där femman är jävligt tuff, säger VIK-tränaren Thomas Paananen till C More.

Djurgården fick en kanonstart på sin allsvenska sejour då Olle Liss sköt 1-0 till nykomlingen från SHL i powerplay sju minuter in i premiärmatchen mot Västerås.

Senare in i perioden förbättrades Djurgårdens situation medan det blev allt tyngre för Västerås.

VIK-kaptenen Jimmie Jansson Lorek fick nämligen en femminutersutvisning efter en tackling i ryggen på DIF-kaptenen Marcus Krüger. Krüger hade inte knäppt sin hjälm så den flög av i samband med tacklingen samtidigt som han åkte in med huvudet först in i sargen efter Jansson Loreks tackling.

“Vet inte om det ska vara mer än en tvåa”

Domarna videogranskade situationen och dömde sedan ut Västerås lagkapten fem minuter för boarding.

– Han kommer in bryskt, Jansson. Men jag vet inte om det ska vara något mer än en tvåa. Men han måste tänka efter innan han kliver in så i den situationen, säger experten Harald Lückner i C More om tacklingen.

Västerås tränare Thomas Paananen var dock kritisk mot utvisningen.

– Vissa utvisningar är solklara, det ser ju vem som helst. Sedan behöver man ju knäppa hjälmen också om man ska spela, den där femman tycker jag är jävligt tuff i det läget. Men vissa är ju solklara, det är ju vårt eget fel också, säger Paananen till C More.

“Kommer ut starkt”

När Djurgården fick spela ett så långt powerplay så small det två gånger om då Daniel Brodin gjorde 2-0 och John Norman utökade sedan även till 3-0 vilket även var ställningen efter den första perioden.

En drömstart för Djurgården med andra ord.

– Det var skönt. Vi kommer ut jävligt starkt. Vi hade sagt att vi inte skulle hålla igen utan trycka på gasen från första början och det gjorde vi också, sade Olle Liss till C More i periodpausen.

Djurgården vann sedan premiärmatchen med 5-3.

