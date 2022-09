Viktor Lodin slåss om en plats i Ottawa Senators trupp inför säsongsstarten. Under helgens match mot Montréals rookiespelare tvingades svensken utgå med en skada efter en tackling från Arber Xhekaj.

Det var drygt fyra och en halv minut in i den första perioden i gårdagskvällens möte mellan Ottawa och Montreals rookielag som Viktor Lodin sänktes av en tackling från Montreals storväxte back Arber Xhekaj.

Lodin hade släppt iväg pucken när Xhekaj tryckte in svensken mot sargen, som efter smällen blev liggandes på isen ett tag innan han kunde ta sig av isen för egen maskin.

23-åringen utgick från spel i matchen med en överkroppsskada – och efter matchen riktade Lodins lagkamrat Angus Crookshank, som själv skadade sig förra säsongen efter en tackling från Xhekaj, kritik mot Montréalbacken.

– Det är en smutsig tackling. Du kan fråga alla i vårt omklädningsrum, det finns inte mycket respekt för honom och hur han beter sig, säger Crookshank enligt The Athletics Ian Mendes.

Lodin spenderade den gångna säsongen på lån i Timrå, där han noterades för 27 poäng (12+15) på 44 SHL-matcher innan han avslutade säsongen i Nordamerika. 23-åringen stod för åtta poäng (5+3) på tio AHL-matcher och fick även chansen att NHL-debutera med Senators i en match mot Philadelphia Flyers.

Hur lång tid som Lodin kommer att bli borta på grund av smällen är i nuläget okänt.

Arber Xhekaj with a bit of a late hit on Lodin. Stayed down for a while but seems okay. pic.twitter.com/38J6NCmjg2