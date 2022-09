Vid 19-års ålder ska Lova Blom vara en bärande spelare för Djurgården i SDHL. För Hockeysverige berättar talangen om att få landslagsdebutera, att vara en ledare och om glädjen över att man får tacklas.

– Jag har sagt många gånger nu att jag kommer från killhockey och är van vid det fysiska spelet.

Lova Blom lämnade Nyköping 2019 för att flytta upp till Stockholm och spela för Djurgården. Tidigare hade 19-åringen även testat på spel i ettan med Hammarby, men främst hade hon spelat med killar under hela sin karriär. När hockeysverige.se träffade henne hemma i Nyköping inför flytten norr ut sa hon:

– Jag tycker Djurgården alltid varit en väldigt professionell organisation. Dom lägger mycket energi på tjejerna, vilket jag tycker är väldigt bra. Det var nog mest dom bitarna som drog mig dit.

– Dessutom var jag där och testade några gånger under förra säsongen och tittade på hockeygymnasiet. Jag tyckte att det även verkade vara en väldigt skön grupp.

– Nu har jag kört försäsong med Djurgården och det är tjejer som verkligen ger allt varje träning. Jag tycker att det verkligen är jättekul att se.

– Det är en väldigt hög nivå i SDHL, men jag tänker bara köra och inte tänka så mycket. Det är nog vad jag måste göra och är bäst på, skrattar Lova Blom och fortsätter:

– Fungerar det inte direkt så kommer jag inte ge upp. Hamnar jag på bänken så är det bara att köra på och visa vad jag vill så kanske jag är den som är där ute och spelar sedan.

Nu har Lova Blom spelat tre säsonger i Djurgården och gjort den med framgång. På 95 matcher har hon svarat för 17 mål och totalt 46 poäng. Då ska vi komma ihåg att hon fortfarande bara är 19 år.

– Jag skulle sammanfatta tiden i Djurgården som väldigt lärorik. Jag kom från att ha spelat med killar till att gå rakt in i ett SDHL-lag med damer. Redan då var det en utmaning, men jag tycker det blev bra, berättar Lova Blom för hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag kom bra in i gruppen och spelet. Fösta säsongen var lite mer att se och lära även om jag fick spela. Jag tog till mig allting. Sedan har jag fortsatt utvecklas och har gått framåt senaste två säsongerna.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Lova Blom ska ta ännu ett kliv under säsongen.

Du kom in som en rookie, men nu ska du som 19-åring vara med och bära det här laget…

– Ja, det sägs så.

Vad har du utvecklat mest för egenskaper som gör dig till en ledande spelare?

– Jag vet inte riktigt… Jag har utvecklats varje dag och Djurgården är en väldigt bra förening där det finns förutsättningar att verkligen utvecklas. Hockeygymnasiet har varit en stor tillgång för mig och gjort att jag är där jag är idag.

– Allting har varit bra, men nu är jag där uppe, räknas som dom äldsta och ska konkurrera om en etablerad plats. Det är spännande och jag tycker att jag haft en bra utvecklingskurva.

Positiv till tacklingar

Vågar du leda laget, säga åt Josefine Holmgren, Josefine Jakobsen med flera när det behövs?

– (Skratt) Vågar att leda, klart att jag nu är där uppe, försöker prata med laget och så vidare, men vi har äldre i laget som såklart jag ska se upp till och lyssna på. Samtidigt ska dom som är yngre än mig se upp till mig så jag tycker att vi har en bra blandning i laget.

Lova Blom har vid flera tillfällen framhållit just det fysiska spelet som ett plus i hennes spelsätt. Nu kommer också en regeljustering som kan innebära mer tacklingar och just fysiskt spel, något som Djurgårdsanfallaren välkomnar.

– Jag ser bara positivt på det. Jag har sagt många gånger nu att jag kommer från killhockey och är van vid det fysiska spelet.

– Det kommer bli en omställning även om jag spelat med killar länge. Det var också en omställning att gå från kill-hockeyn till SDHL. Nu ska vi tillbaka till, inte kill-hockeyn, men det fysiska. Det här tror jag kommer gynna vårt spel och att det blir ett snabbare pucktempo eftersom man behöver leverera pucken direkt, säger Lova Blom som spelat TV-pucken för killar.

Foto: Bildbyrån. Lova Blom i Stockholmsderbyt mot AIK.

Kommer det gynna dig personligen?

– Definitivt. Jag gillar det fysiska spelet, vilket jag inte ska sticka under stolen med.

Säsongen 2017/18 spelade Lova Blom som 14-åring tolv matcher i ettan med Hammarby. Där svarade hon då för tolv mål och totalt 20 poäng. Men att komma upp till SDHL var ändå ett stort steg att ta för henne.

– Ja, det tycker jag ändå. Jag vet inte om någon skulle säga samma sak idag. Just då var det så, en större skillnad. Nu har det blivit en stor utveckling i ettan så jag tror att det skulle vara ganska jämt att gå från ett Division 1-lag till SDHL.

– Det har kommit många bra spelare underifrån och fyllt på, vilket är positivt för svensk damhockey.

Den unga kärnan

Djurgården har ett samarbete med Haninge i NDHL och Blom upplever att dom spelarna som kommit upp därifrån har haft ganska lätt att ta steget in i nivån som är i SDHL.

– Ja, det tycker jag absolut. Det är duktiga spelare som kommer upp och det har skett en så stor utveckling. Även om jag fortfarande är ung… Dom som är ännu yngre kommer upp med bra energi, bra spel och allt sådant.

Ni är många unga spelare i dagens Djurgården, hur fungerar gruppen vid sidan av isen då många av er är utspridda i Stockholm som trots allt är en tvåmiljonersstad?

– Det funkar jättebra och finns en trygghet även utanför isen, i omklädningsrum och allt sådant, vilket vi tar med oss ut på isen. Det är inga problem alls.

– Absolut ska yngre se upp till äldre och allt det där, men jag tycker att det är en bra atmosfär att vara i. Vi är tajta vid sidan av och gör saker tillsammans hela tiden.

– Klart att i alla lag blir det att man hänger lite mer med dom man går i skolan med, har samma arbetstider som eller vad det än må vara.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Lova Blom hemma på skottrampen i Nyköping.

Hur ofta är du hem till Nyköping?

– Under säsong blir det inte så ofta, säger Lova Blom med en lätt suck innan hon fortsätter:

– Jag får tajma in någon helg då vi har match och träningsledigt. Det blir mer på våren. Då försöker jag tajma in lite fler helger och ledigheter, men nästa helg kanske. Jag planerar så i alla fall. Efter seriepremiären kan det bli att åka hem och umgås lite.

Kan du sakna tiden då du spelade med killar hemma i Nyköping?

– Det kan jag absolut göra. Första säsongen i Djurgården gjorde jag verkligen det eftersom det var ett helt annat spel. Det handlade inte bara om att jag saknade att spela med killar utan det blev en omställning i hela spelet.

– Nu tror jag det kommer den här säsongen likna lite hur det var att spela med killarna, vilket bara är positivt. Klart att jag saknar att spela med killarna också.

“Otroligt stort för mig”

Säsongen 2021/22 fick Lova Blom debutera i Damkronorna. Det blev fyra matcher, två mål och totalt fyra poäng.

– Det var fantastiskt och kom lite från ingenstans. Jag fick ett samtal av Uffe (Lundberg) där han sa att jag var reserv, vilket jag blev otroligt glad över.

– Någon dag senare var det någon av dom uttagna som blivit sjuk och då fick jag chansen. Det var otroligt stort för mig. Jag gjorde ett straffmål och två mål i matcherna…

En helt okej debut med andra ord?

– Ja, det får man nog säga, säger Lova Blom och spricker upp i leende.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Lova Blom.

Vad har det betytt för ditt självförtroende att få den här chansen?

– Jättemycket såklart. Det är inte bara roligt och ärofyllt att ta på sig en landslagströja utan även väldigt lärorikt. Något som jag känner att jag tog med mig in i säsongen med Djurgården. Jag kommer alltid vela ha på mig en landslagströja.

Är landslagsspel ett mål den här säsongen?

– Klart att jag, som sagt var, vill sätta på mig en landslagströja igen. Sedan är det en hård konkurrens. Jag försöker inte lägga allt för mycket krut på det. Händer det skulle jag bli otroligt glad.

– Självklart kommer jag göra allt för att bli så bra som möjligt. Förhoppningsvis leder det då till en landslagsplats.

Var det en besvikelse att inte komma med till det nyligen avslutade VM i Danmark?

– Jag lägger inte jättemycket energi på det. Jag känner mig trygg i Djurgården och vet att det är här jag kommer utvecklas den här säsongen så jag lägger ner min tid och energi där.

