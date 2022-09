Förra säsongen började inte som önskat för Elias Pettersson. Men Vancouverstjärnan känner sig nu i god form, och är inställd på en bättre start denna säsong.

– I princip var det som två olika jag där ute. Jag spelade med mycket mer självförtroende i andra halvan av säsongen, säger Petterson till Vancouver-media på Twitter.

Elias Pettersson vill inte se en repris på förra säsongsstarten som inte började optimalt för hans del. Istället siktar Vancouver Canucks stjärnan på att bygga vidare på det momentum han hade i den andra halvan av säsongen, som var betydligt bättre.

Efter första ispasset tillbaka i Vancouver, pratade Elias Pettersson med media där han diskuterar hans status inför träningslägret och den kommande säsongen. På deras Twitter, publicerade Vancouver Canucks videoklippet där Petterson säger följande:

– Förra säsongen började inte på det viset jag hade hoppats. Men jag har vuxit från erfarenheten då jag har lärt mig varför det skedde, samt varför jag spelade mycket bättre i andra halvan av säsongen.

Elias Pettersson speaks with the media following his first skate back in Vancouver. pic.twitter.com/kwaigtM1nw