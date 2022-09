Rickard Hugg har inlett säsongen i ordentligt fart. Skellefteås 23-åring hittat nätet två gånger om i kvällens 5–4-vinst mot tjeckiska Trinec.

Under fjolårssäsongen lyckades Rickard Hugg mer än dubbla sin målproduktion från säsongen 2020/21. Totalt 20 poäng blev 44, men det var då framförallt framspelningarna som ökade i antalet.

När Skellefteå nu förbereder sig för den kommande säsongen genom Champions Hockey League har målen plötsligt börjat ramla in i en rasande takt. Efter två mål och en assist på två matcher i CHL klev Hugg även fram i kvällens CHL-möte mot Trinec. Han har därmed gjort fyra mål på tre matcher i CHL.

Nära att tappa ledningen

Ett mål av Tom Kühnhackl och ett första mål i Skelleftetröjan under en tävlingsmatch för Max Lindholm gav Västerbottningarna en 2–0-ledning tidigt i matchen. Trinec fick in sitt första mål i den andra perioden innan Hugg strax därpå klev fram och satte två puckar på under två minuter.

Trots att Trinec sedan reducerade kunde Jonathan Pudas, som var tillbaka i laget efter skada, sätta 5–2.

Men det skulle inte bli en så enkel seger för Skellefteå. Precis som i det senaste mötet mot Trinec kämpade sig tjeckerna tillbaka in i matchen, den här gången genom två mål av Martin Ruzicka. Men det räckte inte riktigt hela vägen, trots en sen forcering höll Gustaf Lindvall tätt och Skellefteå kunde räkna hem en 5–4-seger.

