Oliver Håkanson fick nobben av Djurgården som tonåring och flyttade då till Almtuna.

Nu, efter en succéutlåning till Hudiksvall i Hockeyettan, ska 20-årige målvakten ta en ordinarie plats i HockeyAllsvenskan.

– Ska man ha hockey som yrke kan man inte nöja sig med att som målvakt vara tvåa, säger Håkanson till hockeysverige.se.

UPPSALA (Hockeysverige.se)



Säsongen 2021/22 hade Oliver Håkanson bästa räddningsprocenten i Hockeyettan. Då utlånad från Almtuna till Hudiksvall som föll på målsnöret upp till Hockeyallsvenskan. Nu är Håkanson tillbaka i Almtuna och ska ta upp kampen med Viktor Andrén om målvaktsspaden i laget.



Nu var 20-åringens pappa, Mikael ”Musse” Håkanson, en av Sveriges bästa offensiva spelare under sin tid som aktiv så man kan undra varför sonen valde att då bli målvakt.

– Bra fråga. Största anledningen var att jag i början tyckte skydden var lite coolare, säger Oliver Håkanson med ett leende då hockeysverige.se träffar honom i Gränby för en intervju.

– Jag har alltid tyckt hockey varit jätteroligt både som utespelare och målvakt. Nu spelade jag relativt länge både och. Någon gång skulle jag välja och då kanske jag var snäppet vassare i mål och så blev det.



Kändes det naturligt att satsa som målvakt?

– Ja, jag tyckte det var roligt att stå i mål, kul att ha en avgörande roll, vilket jag verkligen får som målvakt.

Åt båda hållen för ibland kan det var jobbigt när puckarna trillar in?

– Självklart, men det är ett ansvar som jag gillar. Jag tror det passar mig som person.

Har du fått med dig det här med ansvar från pappa som idag är coach i Schweiz?

– Det tror jag. Farsan var en ledande spelare i framför allt Linköping. Han hade A på bröstet under många år där. Av det jag har hört och förstått var han en spelare som visade vägen och ledde på isen, men också var en nyckel i omklädningsrummet. Dom egenskaperna har han idag tagit med sig till båset och är något jag har försökt ta efter.

Pappa Mikael Håkanson spelade 808 SHL-matcher under sin karriär. Foto: Andreas Hillergren/Bildbyrån

“En lärpeng att komma till ett nytt ställe”

En av målvakterna i Linköping då pappa Mikael Håkanson spelade där var finske ikonen Fredrik Norrena.

– Jag var en god kompis ett tag med Norrenas son. När vi sedan flyttade till Stockholm var den stora idolen Adam Reideborn då farsan coachade i Djurgården.



Oliver Håkanson var runt elva år då han lämnade Linköping.

– Jag var, som sagt var, elva år då vi flyttade därifrån så jag har inte så jättemånga minnen som jag tänker tillbaka på idag.

– Jag höll på med många olika sporter, fyra, fem olika samtidigt, främst ishockey, men också innebandy, fotboll, tennis, gymnastik och allt möjligt. Jag har alltid tyckt det varit kul att utöva flera olika sporter, men det var hockeyn jag fastnade för.



Sedan flyttade du som ung grabb till Stockholm, hur upplevde du det socialt?

– Det var något nytt och en lärpeng att komma till ett nytt ställe. Att då lära mig skaffa nya kompisar, komma in i nya miljöer. Därifrån har jag haft med mig mycket in i hockeyvärlden där man ofta kommer in i nya miljöer och till platser.

Första klubb i Stockholm blev Göta/Traneberg.

– Vi hade kvar huset i Bromma så jag hade nära till hallen (Stora Mossen). Det kanske är en och en halv kilometer så det var att ta cykeln dit eller eventuellt moppen då jag hade fyllt 15 år.

– Jag spelade både fotboll (Brommapojkarna) och hockeyn innan jag fick lägga fotbollen åt sidan eftersom hockeyn började ta mer tid.



I Göta/Tranberg var en av lagkamraterna juniorlandslagsmålvakten Marcus Brännman.

– Han går väldigt bra och var nyligen här på ett träningsläger med juniorlandslaget så jag fick chansen att morsa att på honom. En bra kille och kul att det går så bra för honom.

– Han är ett år yngre än jag, men var duktig redan då och med oss i 02:orna en del. När han började komma upp till oss lite mer permanent hade jag flyttat i väg till Djurgården.

Nobbades av DIF: “Det var nog nyttig för mig”

I Djurgården blev det en säsong med bland andra Alexander Holtz, Filip Bratt, Lucas Ölvestad, William Eklund med flera.

– Det var många duktiga spelare där. Jag kom från Göta som är en liten mindre förening till ett hårt satsande och seriöst lag, vilket var vad jag sökte.

– Jag ville verkligen ta lite nästa steg. Det var också vad jag fick i träning och med matcher i Djurgården.

Oliver Håkanson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur upplevde du tiden där?

– Den var kul. Jag fick, som sagt var, komma till en ny miljö. Det var nyttig för mig att komma från att spela rätt mycket till att spela lite mindre, att kampas med det eftersom det är en del i den mentala biten med att stå i mål.

Det blev bara en säsong i Djurgården för Håkansson.

– Jag kom dit och tävlade om en hockeygymnasieplats, precis som många hockeyspelare gör i nian, men jag fick inte den. Då hörde Almtuna av sig.



Blev du besviken över att inte få platsen i Djurgården?

– Klart att jag till en början tyckte det hade varit kul att gå där och fortsätta spela med i alla fall hälften av lagkompisarna. Nu i efterhand är jag inte besviken alls. Det var nog nyttig för mig att komma till Almtuna.

“Uppskattade verkligen hockeyn på ett nytt sätt”

Fick du en större roll i Almtuna?

– Det skulle jag inte säga. Jag kom in som förstaårsjunior. Allt var nytt, jag fick spela J18 och bo själv så det blev lite anpassning. I alla fall första halvåret.

– Det jag också lärde mig med att bo själv var att det är mycket utanför hockeyn. Bland annat att gå på gymnasium. Allt var annorlunda, men kul.



Hur var första två veckorna här i Uppsala?

– Det var nog några samtal hem till mamma. Jag frågade nog lite udda saker som hon kanske inte hade förväntat sig, skrattar Oliver Håkanson som A-lagsdebuterade redan under sin andra säsong i klubben.

– MoDo borta. Jag hade fått vara med en del under mitt andra J18-år. Först var det (Daniel) Rosengren som åkte på en hjärnskakning. Då fick jag vara med och träna en del och verkligen ta in A-lagsnivån.

– Sedan åkte (Jesper) Eliasson på JVM. Då fick jag vara med på en del matcher, stå i båset och träna på att få en kontinuitet på den nivån.

– Direkt efter nyår, MoDo borta, vi hade 3-0 i baken efter första. Då kom (Martin) Gudmundsson in och sa ”Håkanson, hoppa in i kassen”. Just i stunden tänkte jag nog inte så mycket utan blev lite nervös. Så här efteråt gick jag nog bara in, körde och tyckte det var kul.

Den kommande säsongen ska Oliver Håkanson konkurrera med Viktor Andrén. Foto: Ronnie Rönnkvist

Säsongen 2021/22 skrev Oliver Håkanson in i historieböckerna då han var bäst i hela Hockeyettan sett till insläppta mål per match (1.69).

– Jag spelade i ”Hudik” förra säsongen. Det gick bra för mig och laget. Jag uppskattade verkligen hockeyn på ett nytt sätt. Tidigare har jag alltid varit en tävlingsinriktad person. Det skulle vara varje match och skott. Jag hade ändå kvar det tankesättet, men kunde njuta mer.

– Jag sa redan innan säsongen att jag skulle fokusera på saker jag kunde påverka. Det tror jag var nyckeln för mig. Det händer så många saker under en match och säsong. Allt möjligt kan hända. Då lutade jag mig tillbaka och fokuserade på vad jag kunde göra idag för att ge mig själv så goda förutsättningar som möjligt.



Hur kom du fram till det här just inför senaste säsongen?

– Jag pratade mycket med min agent Micke Tellqvist. Jag har lyssnat på vilka erfarenheter han har från att ha spelat. Han har haft många bra tips kring den mentala biten, vilken är väldigt stor. Jag har såklart även pratat med min pappa en del som också har en stor erfarenhet.

Du fick spela många matcher på en hög nivå förra säsongen, vad har det betytt för din utveckling?

– Det har varit otroligt nyttigt för mig. Innan spelade jag några matcher här i Almtuna och några i Sollentuna, vilket gav mig en erfarenhet hur det är i seniorhockey.

– Jag tycker att det är en stor skillnad att från juniorhockeyn ta steget upp till seniorhockeyn. Att i ”Hudik” verkligen få förtroendet och kontinuitet att spela mycket matcher var jättenyttigt för mig. Jag kände ju längre säsongen gick att jag kunde luta mig mot det jag kan, kan påverka och mitt spel.

“Skönt att bara kunna fokusera på hockeyn”

Trivdes du socialt i Hudiksvall?

– Ja, det gjorde jag. Förra säsongen var det ett riktigt bra gäng, en otroligt tajt grupp. Många ska ha cred för det och många bra killar i det laget, men framför allt fick Dennis Hall ihop oss riktigt bra i ishallen. Utanför ishallen hängde man med många olika i laget.

Oliver Håkanson i Hudiksvall. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Men ni misslyckades att ta steget upp i Hockeyallsvenskan, vad fattades?

– Vad fattades… Det har gått en del tankar efter att vi fallit på målsnöret. Man kan nästan svara: ”en sekund”. Vi tappade någon poäng här och där i kvalserien som var lite onödigt.



Blev det tankar hos er under kvalserien att kanske ni skulle lyckad ta upp Hudiksvall till Hockeyallsvenskan?

– Det tror jag inte. Nu kan jag bara prata för mig själv, men så var det inte för min del.

Klarade du att leva i nuet?

– Ja, och det var lagkompisar jag spelade med förra säsongen som sa ”vi vågade inte prata med dig under sista en och en halv månaden”. Det var en och en halv månad bara hockey för min del. Det funkade för mig och jag tyckte det var skönt att bara kunna fokusera på den och inte så mycket annat.

– Det var match varannan dag så det var inte heller så mycket att tänka på. ”Vinst i går, nu tar vi nästa”.



Nu är du här igen…

– Ja, nu är jag här igen, skrattar Oliver Håkansson.

Fredrik Pettersson-Wentzel är ny målvaktstränare i Almtuna. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Kommer lära mig otroligt mycket”

Vad är det sagt om din roll kommande säsong?

– Jag vill spela så mycket matcher som möjligt. Jag går inte in med det ”mindsettet” att jag ska stå bakom någon. Det tror jag inte funkar på den här nivån. Ska man ha hockey som yrke kan man inte nöja sig med att som målvakt vara tvåa.

– Samtidigt är det ett lag och en konkurrenssituation. Framför allt på målvaktssidan där det är en man möter varje dag. Viktor (Andrén) är otroligt duktig så det ska bli kul att tävla mot honom i vinter. Även om vi tävlar mot varandra varje dag känner jag redan nu att jag kommer lära mig otroligt mycket av honom, så den här säsongen kommer vara nyttig för mig.

Nu får du Fredrik Pettersson-Wentzel som målvaktstränare.

– Det är alltid spännande med ett nytt ansikte, nya idéer och tankar. Jag har lärt mig massor redan så jag ser fram emot att jobba vidare med honom.

– Många nya tankar ”Så här kan man göra” så det är mycket tankar kring vad jag kan göra på isen eller efter en match. Det är inte många som har samma erfarenheter som ”PW” har så att han delar med sig av dom uppskattar jag.



Vilken potential ser du i laget?

– Jag tror stenhårt på oss. Matcherna vi spelat har varit tajta mot bra lag och Djurgården ska vara ett topplag. Nu är det försäsong så det är svårt att bedöma, men jag tycker att vi fallit på små detaljer som vi jobbar på varje dag.

– Jag tycker att vi gjort det bra och ser fram emot hur långt vi kan nå med det här laget för det är ett grymt gäng, bra stämning och så vidare. Jag ser fram emot att det ska börja på riktigt.

Oliver Håkanson ska ta en plats i Hockeyallsvenskan på allvar. Foto: Ronnie Rönnkvist

