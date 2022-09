Det blev en promenadseger för Färjestad i sin första tävlingsmatch för säsongen.

FBK vann skotten med hela 60-10 och tog hem matchen med 7-0 mot österrikiska Villacher efter att både tre spelare blivit tvåmålsskyttar.

De regerande svenska mästarna Färjestad inledde sin säsong på allvar under sena fredagskvällen då de ställdes mot österrikiska Villacher i Champions Hockey League för den första tävlingsmatchen 2022/23.

FBK inledde då på bästa möjliga sätt genom att ta en lätt seger med 6-0 efter att även ha vunnit skotten med hela 60-10.

Redan efter 25 sekunder tog hemmalaget ledningen då pucken styrdes in i nät via lagkaptenen Linus Johansson. Färjestad dominerade fullständigt i den första perioden och vann skotten med hela 15-0. De hade även en tvåmålsledning efter 20 spelade minuter då Victor Ejdsell blev målskytt efter ett läckert “klapp-klapp-spel”.

🚨 ! 2 - 0 for @farjestad_bk What a lovely goal scored by Viktor Ejdsell👏 What a game!👌 #ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/NmjTzjDAMA

När Färjestad fick spela powerplay i början av den andra perioden så utökades ledningen ytterligare och återigen var det Ejdsell som höll sig framme. Han sköt ett skott som överraskade målvakten i Villacher och 3-0 var ett faktum.

Bortalaget kom in i matchen lite mer och fick några skott på mål men det var ändå Färjestad som hade kontroll på matchen och kunde göra 4-0 när Henrik Björklund styrde in pucken i nät vilket dödade matchen.

🚨 ! GOAL NUMBER FOUR!@farjestad_bk are on a roll! Henrik Björklund adds a goal to the scoreboard!🔥#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/WQgWCulEjZ