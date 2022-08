Tidigare Brynässpelaren Cassandra Vilgrain avslutade karriären 2019.

Nu tar hon i stället upp kampen mot rasismen och förespråkar för mångfald inom hockeyn.

– Jag har inte alltid vara lika frispråkig som jag är nu, säger hon till nhl.com.

Den 27-åriga Cassandra Vilgrain talar ut på NHL:s hemsida om valet att ta upp kampen mot rasismen och förespråka för mångfald inom hockeyn. Kanadensiskan är dotter till den forne NHL-spelaren Claude Vilgrain, som var den andra mörkhyade spelaren som har representerat Kanada i vinter-OS 1988.

Men Cassandra Vilgrain har även lyckats göra sig ett eget namn inom hockeyvärlden, och har tidigare spelat i både NCAA Division I och Canadian U Sports. Allra nyligaste spelade forwarden i SDHL för Brynäs IF under säsongen 2018/2019. Det blev 32 grundseriematcher för Vilgrain, där hon stod för 14 poäng, varav 10 mål och fyra assister. I slutspelet blev det två mål på tre matcher.

På deras Twitter delade Brynäs en video där kanadensiskan står med sina lagkamrater och sjunger tillsammans i glada toner efter en match.

Det är den sortens glädje som hockeyn ska bringa fram. Men vissa spelare har även fått uppleva en allt dystrare sida av sporten.

“Har uppmuntrat varandra till att tala ut mer”

I den senaste artikeln av William Douglas, som del av bloggserien The Color of Hockey, uppmärksammas Cassandra och Claude Vilgrain för deras val att tala ut mot rasismen och för inklusivitet.

– Jag har inte alltid vara lika frispråkig som jag är nu eller lika mycket av en förespråkare som jag har varit under dem senaste åren. Jag tycker att vi verkligen har stöttat varandra och uppmuntrat varandra till att tala ut mer och använda våra plattformar. Det är lite av en laginsats, säger den forne Brynässpelaren.

Vidare nämner artikeln ett event tidigare i år, där både far och dotter hade möjligheten att lyfta fram vikten av mångfald när de talade om deras erfarenheter inom hockeyn, och hur det är att få ta plats på isen på Scotiabank Saddledome, för en video som uppmärksammade besöket av NHL:s Black Hockey History Tour.

– Att alltid vara där ute och skjuta runt pucken är fantastiskt och kul men att kunna prata om saker som är väldigt viktiga och dela vår historia i den miljön, tycker jag, var en väldigt unik erfarenhet, säger Cassandra Vilgrain om erfarenheten.

När det kommer till rasismen är det även viktigt att lyfta fram en poäng som Courtney Stzo och ytterligare författare väger vid i “Policy Paper for Anti-Racism in Canadian Hockey”, nämligen att bristen på mångfald och inklusivitet inte är roten till det hela. Dessa är bara symptomen, där det verkliga problemet är strukturell rasism. Rasismen är ett större samhällsproblem som sedan sipprat in i sportens värld.

Därför är det viktigt att fler följer den förre Brynässpelarens exempel och vågar ge utrymme för obekväma diskussioner i kampen mot rasismen.

