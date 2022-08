Nazem Kadri skrev under gårdagen historia. Stjärnan valde under sin dag med pokalen att ta med Stanley Cup till en Moské.

– Det är en grym upplevelse för det muslimska samfundet och det inspirerar verkligen oss, säger 15-årige Zayan Khan i en intervju med Sportsnet.

Varje spelare som vinner Stanley Cup får en egen dag med pokalen.

Nazem Kadri valde att göra något som ingen NHL-spelare tidigare har gjort – ta med den till en moské.

Det var i forwardens hemstad i Ontario, London som den historiska händelsen inträffade. Det var en stor folksamling som var på plats och bevittnade när stjärnan tog in pokalen i moskén.

Nazem Kadri brings the Stanley Cup to the London Muslim Mosque.



This is believed to be the first time in history that the Cup has entered a mosque. @HkyNightPunjabi @NHL @Sportsnet pic.twitter.com/wRIZAm8hvv