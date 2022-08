Inom spelvärlden är EA Sports NHL-spel ett av de mest klassiska sportspelen. Nu, till NHL 23, tar företaget ett stort steg och sätter för första gången en kvinna på omslaget.

Det är den kanadensiska superstjärnan Sarah Nurse som blir första kvinna någonsin att pryda omslaget på det klassiska spelet NHL.

I vintras gjorde EA Sports en stor uppdatering för NHL 22. En uppdatering som innebar att det för första gången någonsin var möjligt att spela med kvinnor i spelet. Nu tar man alltså ännu ett steg för att öka mångfalden inom ishockeyn.

Det är tillsammans med Trevor Zegras som Sarah Nurse kommer pryda omslaget till NHL 23, som släpps någon gång i höst.

What’s better than one cover athlete?



Your two official #NHL23 cover athletes @tzegras11 and @nursey16 ⭐️⭐️



See the full reveal tomorrow

➡️ https://t.co/QhoZN09ldb pic.twitter.com/06XIVh92ud