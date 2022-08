Det blir inte spel i Nordamerika den kommande säsongen för Joakim Kemell.

Nashville Predators meddelar nämligen att stortalangen lånas tillbaka till finska klubben JYP.

Joakim Kemell var en av de största forwardstalangerna som tingades i årets NHL-draft då finländaren valdes som 17:e spelare av Nashville Predators.

Under den nyss avslutade JVM-turneringen i Edmonton visade också Kemell sina bästa sidor. På de sju matcherna i mästerskapet sköt Kemell fyra mål och tolv poäng vilket gav en andraplats i JVM:s poängliga, endast Mason McTavish var bättre. Kemell togs därmed ut i JVM:s All Star-lag efter att ha lett Finland till en silvermedalj.

Nu meddelar Nashville Predators att det inte kommer att bli spel i Nordamerika för Kemell den kommande säsongen. Han lånas nämligen tillbaka hem till JYP i Finland för 2022/23.

The #Preds have assigned forward Joakim Kemell to the Finnish Liiga's JYP from the Finland National Junior Team. https://t.co/6vpXoTPU19