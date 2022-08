Under JVM-turneringen i Edmonton kommer Rasmus Kågström att föra dagbok och ta Hockeysverige Plus läsare in bakom kulisserna i turneringen, lyfta fram de hetaste händelserna från matcherna som spelats samt tycka och tänka om de svenska insatserna. I det sista dagboksinlägget summeras turneringen:

I slutändan överträffade de mina förväntningar

En av de mäktigaste finalerna på länge

JVM Awards!

Så röstade jag i Media All-Star Team och MVP