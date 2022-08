Robin Figren tackar för sig – avslutar karriären

Robin Figren tackar för sig.

Under torsdagen meddelar profilen att han lägger skridskorna på hyllan.

Efter över 15 år inom elitishockeyn meddelar nämligen Robin Figren är karriären nu är över. I ett inlägg på sociala medier bekräftar 34-åringen att han hänger upp skridskorna.

Thats it. I will miss you endlessly, icehockey. pic.twitter.com/zsPxOC9dJn