HV71:s alla lagkaptener

2022/2023 Taylor Matson

2021/2022 Simon Önerud

2020/2021 Simon Önerud

2019/2020 Simon Önerud

2018/2019 Martin Thörnberg

2017/2018 Martin Thörnberg

2016/2017 Chris Abbott

2015/2016 Ted Brithén/Chris Abbott

2014-2015 Ted Brithén

2013-2014 David Petrasek

2012-2013 Johan Davidsson

2011-2012 Johan Davidsson

2010-2011 Johan Davidsson

2009-2010 Johan Davidsson

2008-2009 Johan Davidsson

2007-2008 Johan Davidsson

2006-2007 Johan Davidsson

2005-2006 Johan Davidsson

2004-2005 Johan Davidsson

2003-2004 Johan Davidsson

2002-2003 Johan Davidsson

2001-2002 Per Gustafsson

2000-2001 Per Gustafsson

1999-2000 Per Gustafsson

1998-1999 Fredrik Stillman

1997-1998 Fredrik Stillman

1996-1997 Fredrik Stillman

1995-1996 Stefan Örnskog

1994-1995 Fredrik Stillman

1993-1994 Fredrik Stillman

1992-1993 Thomas Ljungbergh

1991-1992 Fredrik Stillman

1990-1991 Klas Heed

1989-1990 Klas Heed

1988-1989 Hasse Sjöö

1987-1988 Thomas Lindster

1986-1987 Thomas Lindster

1985-1986 Thomas Lindster

1984-1985 Thomas Lindster

1983-1984 Thomas Lindster

1982-1983 Hasse Wallin

1981-1982 Hasse Wallin

1980-1981 Hasse Wallin

1979-1980 Bo ”Bulla” Berggren

1978-1979 Bo “Bulla” Berggren

1977-1978 Anders Wallin

1976-1977 Anders Wallin

1975-1976 Anders Wallin

1974-1975 Anders Wallin

1973-1974 Anders Wallin

1972-1973 Anders Wallin

1971-1972 Ingen utnämnd lagkapten



Källa: HV71.se