Belönas efter genombrottet - Kylington får stort lönelyft

Oliver Kylington fick ett stort genombrott i Calgary förra säsongen. Nu belönas han med ett nytt tvåårskontrakt.

Oliver Kylington hade en ganska lång startsträcka på sin NHL-karriär - men efter den gångna säsongen kan vi konstatera att han nu etablerat sig i ligan en gång för alla. Den svenske backen fick ett stort genombrott i Calgary Flames och gjorde 31 poäng på 78 matcher.

Nu belönas den tidigare stortalangen med ett nytt tvåårskontrakt. Calgary meddelade under onsdagsnatten att Kylington får ett kontrakt värt 2,5 miljoner dollar per år. Det nya avtalet innebär ett stort lönelyft för backen, som tidigare tjänat mellan 700 000 och 800 000 dollar per år på sina NHL-kontrakt.

Calgary har också meddelat att de kommit överens med en av lagets stora stjärnor, Andrew Mangiapane, om ett nytt kontrakt. Mangiapane hade ansökt om att få sin nya lön bestämd i skiljedomstol, men i natt skrev han på ett nytt avtal. Mangiapane skrev på för tre år och får en lönetaksträff på 5,8 miljoner dollar. Detta efter att ha gjort hela 35 mål förra säsongen, och med det slutat fyra i lagets interna skytteliga.

