Efter succén i Hockeyettan och inhoppet i HV71 väljer Jesper Thörnberg nu att göra återkomst i den danska ligan.

– Jesper Thörnberg är en ökänd skyttekung, säger Odense Bulldogs vd på klubbens hemsida.

Jesper Thörnbergs karriär har hitintills innehållit höga toppar och djupa dalar. För Jönköpingsposten berättade 31-åringen i juni att trots förra säsongens framgångar på planen var det tufft vid sidan av. Thörnberg såg sig då om efter en ny klubbadress efter en säsong där han smällt in puckar i Hockeyettan för att sedan även lånas in till HV71 under sex matcher.

Nu har Thörnberg tagit sitt beslut. På sin hemsida meddelar danska Odense Bulldogs att forwarden från Jönköping har skrivit på ett ettårskontrakt.

Dominant i ligan 2018/19

Det blir därmed tredje gången för Thörnberg i den danska ligan. Första gången var 2018/19 och då slutade det hela med att han tog hem hela skytteligan och poängligan med 58 poäng (33+25) på 40 matcher.

– Jesper Thörnberg är en ökänd skyttekung som har bevisat under de senaste säsongerna att han garanterat tillför massor av mål och assist. Han kan den danska ligan och passar bra in spelmässigt. Han är en helt fantastisk avslutare som verkligen kan göra skillnad på isen i både fem-mot-fem, men i synnerhet i powerplay, säger Ole Nielsen, vd för Odense Bulldogs.

Thörnberg kom fram i HV71 och gjorde 68 matcher i högsta serien innan han tog klivet ner i Hockeyallsvenskan. Där har han erfarenhet från över 250 matcher.

TV: Så värvades Gaudreau av Columbus