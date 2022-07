Efter tre säsonger i Mora fick Filip Lennström söka sig vidare efter en utebliven förlängning. 24-åringen skriver nu på för Vita Hästen.

– Jättekul att komma till Norrköping! Det har alltid varit tufft att komma hit med bra tryck på läktaren, säger Filip Lennström på klubbens hemsida.

De senaste säsongerna i Mora har kanske inte riktigt blivit vad Filip Lennström hade hoppats. Forwarden med IF Lejonet som moderklubb har varit skadedrabbad under sin tid i klubben. De två senaste åren har slutat med endast runt 30 spelade matcher per säsong. Kontraktet löpte ut till sommaren och 24-åringen fick söka efter en ny klubbadress.

Nu är det klart. Filip Lennström får möjlighet till en nytändning i Vita Hästen.

– Lennström är rutinerad på allsvensk nivå trots sin relativt unga ålder. Han har tillbringat sina tre senaste säsonger i Mora där han varit lite oturligt skadedrabbad. Filip är en bra skridskoåkare och har visat sig vara en riktigt bra boxplay-spelare, en spelform han användes flitigt i förra säsongen, säger Vita Hästens sportchef Patrik Degerstedt.

Lennström har innan tiden i Mora representerar IK Pantern, men framförallt Malmö Redhawks, där han tog sig fram genom ungdomsleden. Totalt har Lennström gjort 13 SHL-matcher för Malmö.

